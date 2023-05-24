По словам украинского руководства, контрнаступление включает в себя оборону, что делают ВСУ сейчас.

реклама

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр вновь прокомментировала всё, что связано с будущим украинским контрнаступлением. Так, по ее словам вся эта тема слишком "перегрета", а бойцы Украины в ходе оборонительных действий штурмуют отдельные районы. Поэтому верить в чудо и ждать чудес от контрнаступления не стоит, поскольку по словам Анны, уже сейчас происходят исторические события.

Анна рассказала, что многие люди, даже военные спрашивают "когда будет контрнаступление". Но, важно понять, что оборонительные действия включают в себя ряд контрнаступательных действий. Оборона это не только оборона в буквальном смысле, а еще и огромный комплекс мер, который включает в себя наступление по определенным доступным направлениям. Анна отмечает, что руководство Украины просто-напросто не акцентирует внимание людей на определенных наступательных действиях, а скорее подогревает интерес у людей к магическому "контрнаступлению", которое начнется и сразу Украина выйдет победителем. Это хорошо действует на людей, поскольку они ждут чего-то в будущем, не критикуют действия власти, а также не реагируют на остальные события.

По словам Анны оборона состоит из таких моментов: планирование, подготовка резервов, наступательные действия на отдельных флангах и многое другое. Так, она также дала комментарии по Бахмуту — задача бойцов была выполнена, ибо удалось сконцентрировать большое количество войска ЧВК "Вагнер" и ВС РФ в этом районе. Анна отметила, что многие важные операции ВСУ были реализованы и успешно выполнены, но о них мы узнаем позже.

Также Анна отметила, что на самом деле наступательные действия идут практически каждый день: фланги Бахмута, на Авдеевском, на Марьинском направлениях.

Контрнаступление — это оборона Украины и контрнаступательные действия одновременно. - Маляр.

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде -30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Тем временем Буданов заявляет, что Украина частично готова к масштабному наступлению. Но, начало операции сегодня не приведет к успешному выполнению всех поставленных целей. Для этого нужно также авиацию получать, ПВО и боеприпасы.