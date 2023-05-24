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МО Украины: Контрнаступление уже идет, а тема с ним в сети сильно перегрета
По словам украинского руководства, контрнаступление включает в себя оборону, что делают ВСУ сейчас.
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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр вновь прокомментировала всё, что связано с будущим украинским контрнаступлением. Так, по ее словам вся эта тема слишком "перегрета", а бойцы Украины в ходе оборонительных действий штурмуют отдельные районы. Поэтому верить в чудо и ждать чудес от контрнаступления не стоит, поскольку по словам Анны, уже сейчас происходят исторические события.

Анна рассказала, что многие люди, даже военные спрашивают "когда будет контрнаступление". Но, важно понять, что оборонительные действия включают в себя ряд контрнаступательных действий. Оборона это не только оборона в буквальном смысле, а еще и огромный комплекс мер, который включает в себя наступление по определенным доступным направлениям. Анна отмечает, что руководство Украины просто-напросто не акцентирует внимание людей на определенных наступательных действиях, а скорее подогревает интерес у людей к магическому "контрнаступлению", которое начнется и сразу Украина выйдет победителем. Это хорошо действует на людей, поскольку они ждут чего-то в будущем, не критикуют действия власти, а также не реагируют на остальные события.

По словам Анны оборона состоит из таких моментов: планирование, подготовка резервов, наступательные действия на отдельных флангах и многое другое. Так, она также дала комментарии по Бахмуту — задача бойцов была выполнена, ибо удалось сконцентрировать большое количество войска ЧВК "Вагнер" и ВС РФ в этом районе. Анна отметила, что многие важные операции ВСУ были реализованы и успешно выполнены, но о них мы узнаем позже.

Также Анна отметила, что на самом деле наступательные действия идут практически каждый день: фланги Бахмута, на Авдеевском, на Марьинском направлениях.

Контрнаступление — это оборона Украины и контрнаступательные действия одновременно. - Маляр.

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Тем временем Буданов заявляет, что Украина частично готова к масштабному наступлению. Но, начало операции сегодня не приведет к успешному выполнению всех поставленных целей. Для этого нужно также авиацию получать, ПВО и боеприпасы.

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