Без истребителей страшно, очень страшно.

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Теперь стало ясно, почему украинское контрнаступление постоянно переносят с одной даты на другую — банальная нехватка вооружения и плохая подготовка к проведению масштабной операции. Западные политики часто говорят, что такое контрнаступление — сложная операция, которая требует слаженности у бойцов. Даже самые профессиональные отряды не могут сразу провести успешное наступление.

Хотя власти Украины часто говорили о готовности начать наступление, это было частично правдой. Сегодня Буданов сказал, что Украина частично готова к началу контрнаступления, то есть шансы на победу есть, но лучше подождать новых военных поставок, включая западные истребители. По его мнению наступление без дополнительной западной техники даст незначительное продвижение на различных направлениях, но достичь более важных целей не получится.

Времени терять нельзя. У нас уже есть необходимый минимум вооружений. Контрнаступление скоро начнется.

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Получается, что контрнаступление скоро начнется, но желательно получить еще военной техники, чтобы наступление завершилось успешно. Возможно украинские власти хотят начать масштабное наступление, а потом запросят у Запада дополнительную военную технику под предлогом "сейчас, или никогда". Буданов отметил, что Украине нужна авиация, ПВО, боеприпасы и многое другое для успешного наступления и достижения поставленных целей.