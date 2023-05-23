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Соединенные Штаты вполне могут принять решение ввести свои войска и другую технику на Украину в случае поражения ВСУ после контрнаступления. Ведь, признав поражение Украины США потеряют настолько много влияния и репутации у собственного народа, что проще под предлогом помощи перехватить инициативу собственными войсками. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
Он прямо сказал, что НАТО и Соединенные Штаты могут ввести войска на западную часть Украины в последний момент, если ВСУ потерпят поражение. Вводить войска союзники Украины будут по-полной, включая авиацию и ВМС, используя всё доступное вооружение на востоке у НАТО (силы Польши например). Так, успех или локальное поражение ВСУ уже ничего не значит для США - они будут продолжать поставлять военную технику. Правда, американские политики с каждым поражением теряют доверие и веру в успех контрнаступления.
Также Дуглас отметил, что власти США, вероятно, перестали верить в будущий успех ВСУ после поражения под Бахмутом и отступления 20 мая. Дуглас считает, что европейские лидеры и непосредственно Байден желает принудить Зеленского заморозить конфликт либо подписать мирное соглашение отдав желаемое России.