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Бойцы Росгвардии в ходе поисковых работ на территории ЛНР заметили замаскированную кинутую военную технику ВСУ в рабочем состоянии без бомб. Некоторая часть техники требует малого обслуживания для полной боеспособности.
Соответствующая информация была опубликована на сайте Росгвардии. Так, в ходе поисковых работ в конкретном неуказанном районе удалось заметить скрытую технику. Также в замаскированном здании было найдено вооружение для бойцов Украины. Так, бойцы смогли заполучить себе бортовой "Урал", БРДМ с полным боекомплектом и гаубицу Д-30.
Военную технику сразу же проверили саперной группой. В итоге взрывных устройств на технике обнаружено не было, а вся техника в рабочем состоянии и может использоваться уже сейчас. Но, конечно, исключать подвох со стороны украинских сил нельзя, ибо потом, в ходе боев техника может дать запланированный сбой.
Сейчас все вооружение перекинули в пункт временной дислокации солдат. На самом деле такие "подарки" не редкость. Ранее разведывательные группы уже обнаруживали оставленную военную технику. Видимо, это то, что должны были подобрать бойцы в будущем, либо то, что оставили партизанам.