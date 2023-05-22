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Бойцы ЧВК "Вагнер" создают новые линии обороны непосредственно для российской армии и обороны на окраинах города, сообщает Пригожин. Бойцы Вагнера после зачистки Бахмута покинут позиции, а ВС РФ придется бороться с бойцами Украины, которые желают вернуть контроль над городом атакуя по флангам.
Пригожин вновь подтвердил: штурмовики ЧВК "Вагнер" покинут город после окончательной зачистки 25 мая. Для того чтобы эффективно оборонять занятую территорию создаются новые линии обороны на окраинах Бахмута для российской армии. Пригожин не исключает вариант того, что ВСУ начнут активно контратаковать по флангам и зайдут в город, чтобы вернуть над ним контроль. Такие планы уже озвучивал командующий войсками в этом районе Сырский. А МО Украины утверждает, что имеет план, результаты которого мы увидим "скоро". По всей видимости, украинское командование спит и видит как окружает город, а после с поддержкой артиллерии входит в него.
Пригожин посоветовал военному ведомству собрать "генеральский полк" для обороны территории, если у командования не хватает личного состава для защиты новой территории.
Самое главное: бойцы ЧВК "Вагнер" после зачистки не будут оборонять территорию, они сразу же покинут город через три дня. Поэтому российской армии необходимо срочно занять стратегические позиции. В ином случае ВСУ могут воспользоваться брешью в обороне и пробить часть фланга - а это позволит пробиться в других частях фланга, что означает постепенное окружение Бахмута.