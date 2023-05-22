Глава МАГАТЭ хочет создать безопасную зону вокруг ЗАЭС.

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Атомная электростанция определенно опасное место. И, переживания главы МАГАТЭ имеют место, поскольку украинское контрнаступление на запорожском направлении может обернуться серьезными последствиями для всей Европы: для России, для Украины, для Польши и других стран. Глава МАГАТЭ в преддверии украинского контрнаступления хочет создать безопасную зону вокруг ЗАЭС, чтобы случайно ничего не взорвалось и не повредилось. Видимо, Запад понимает, что украинские силы могут пойти на ЗАЭС ради возвращения контроля, что приведет к боям за станцию, а соответственно создаст большие пробелы в безопасности станции. Мировое сообщество морально устало от мировых опасностей и пытается сделать хоть что-то, чтобы убрать вероятность плачевного исхода.

Так, Рафаэль Гросси девять месяцев пытался убедить Украину и Россию заключить соглашение о создании безопасной зоны вокруг ЗАЭС — не получилось. Теперь Гросси хочет заключить новое соглашение в преддверии контрнаступления, которое поможет снизить вероятность ядерной катастрофы. Список с предложениями вначале будет предоставлен на рассмотрение в ООН. Это произойдет до конца месяца.

Газета WP считает, что достичь согласия будет трудно, поскольку Украина отказывается привлекать к переговорам других могущественных партнеров, хотя постоянно просит у них оружие. А ведь видно, что без посредников заключить соглашение будет невероятно трудно.

Анонимно дипломаты уже слили пункты Гросси в сеть. Предлагаю посмотреть на них:

Запрет на размещение тяжелой военной техники (танки, артиллерия, РСЗО) и военного персонала на станции; Запрещено вести огонь непосредственно с территории станции, а также вести огонь в сторону станции; Нападать на персонал станции запрещено; Обеспечение должной защиты для систем на станции; Должная защита внешних линий электропередач, чтобы избежать блэкаута на станции;

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Также Гросси хочет послать постоянную мониторинговую миссию, которая будет следить за выполнением всех пунктов с обеих сторон.