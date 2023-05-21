Успех в Бахмуте поможет на остальных направлениях.

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ЧВК "Вагнер" продолжит поддерживать ВС РФ в СВО и дальше, Бахмут только начало. Как минимум так считает британская разведка. Они отмечают, что все бойцы продолжат вести бои, приступят к другим штурмовым задачам на Украине.

Ожидать, что ЧВК "Вагнер" внезапно полетят воевать в другую страну, к примеру, на другой континент - не стоит. Разведка утверждает, что бойцы Вагнера получат некие специальные задачи на линии соприкосновения. Вероятно, это будут задачи связанные со штурмом населенных пунктов, поскольку Бахмут показал состоятельность ЧВК. При этом разведка утверждает, что лучший способ помешать выполнению задач ЧВК - это, пытаться навредить Пригожину и бойцам информационно. Например, рассказывать, как все плохо в отношениях между ЧВК и правительством РФ. Вероятно, в ближайшие дни стоит ожидать статей, которые будут связаны с Пригожином, ЧВК и командование РФ - например, что Пригожин с командованием поссорился, грядет распад ЧВК и всё в таком духе.

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Британская разведка также утверждает, что ЧВК "Вагнер" потеряли огромное количество личного состава в боях за Бахмут. Разведка пишет, что бойцы Вагнера брали укрепленные районы ВСУ не навыками, а буквально количеством солдат. Разумеется, рекомендуется в статьях часто упоминать потери ЧВК.