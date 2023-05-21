Командование Украины утверждает, что держит последнюю точку в Бахмуте - вход и выход из города.

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Украинское командование утверждает, что бойцы Украины продолжают борьбу на флангах возле Бахмута, при чем по их информации борьба эта успешная, и прорыв линии обороны состоялся успешно, что привело к продвижению 3-й ОШБр на 700 метров по флангам. Так, командование группировки отметило, что бойцам удалось значительно продвинутся на фланге и разбить оборону ВС РФ "в хлам". Утверждается, что 72-я бригада ВС РФ потерпела полное поражение в ходе битвы за фланг, бойцы Украины прошли примерно 1.7 километра, а еще 700 метров смогли зачистить за день. В сообщении также говорится, что бойцы продолжают двигаться вглубь фланга выполняя операцию по окружению Вагнера.

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Так, сегодня также выступил командующий в Бахмуте ВСУ Сырский. По его словам, бойцы Украины приближаются к тактическому окружению города и бойцов Вагнера. Он также утверждает, что ВСУ удерживают незначительную часть Бахмута, хотя сегодня командование России и Пригожин лично сообщил о полном взятии города. Сырский утверждает, что ВСУ смогут быстро войти в город в случае окружения его по флангам. Утверждается, что оборона держит выход и вход в город. И, командир закончил свое выступление словами "ситуация сложная, но контролируемая".