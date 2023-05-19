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Западные СМИ выбрали пять возможных направлений для контрнаступления ВСУ
Правда, как ВСУ будут прорываться через оборону не объяснили.
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Украина хочет повернуть вспять все бои, поэтому готовится к масштабному контрнаступлению. Украинские власти пока что оценивают риски, ждут, пока погода нормализуется по всему фронту, а также ожидают завершения всех поставок со стороны Запада. Наступление по мнению автора статьи из El Pais начнется ближе к концу весны, а может даже после, летом. Скорее, в ближайшие несколько недель. Примерно в середине июня по мнению автора. НО! Куда же будет направлено это контрнаступление? Вариантов много, включая такие, которые мы даже представить себе не могли.

Есть пять основных точек, куда Украина может направить свои силы. Данные собирались автором у разных аналитиков, которые смотрели на удары и передвижение российской армии в последнее время. Так, первая точка это Запорожье в сторону Азовского моря. По словам автора статьи, это направление на юго-востоке страны является одним из наиболее перспективных районов для штурма. Так, правильное наступление может обеспечить выход к городу Мелитополь, что полностью разделит российскую армию и снабжение между Донбассом и Крымом. В ходе этого наступления возможна атака на Энергодар для взятия АЭС.

По информации СМИ Украина готовит около 200 танков для массовой атаки в этом районе. Точные данные разумеется неизвестны, но ожидается, что ВСУ будет использовать самое новое вооружение на этом направлении. Информация с недавних пор в этом районе сократилась. Это знак.

Херсонское направление также является отличным решением для украинских властей. Правда, наступление на этом направлении требует серьезной подготовки. Десант должен будет форсировать реку Днепр, ширина в этом месте около двух километров. Создать мостик для перехода по реке будет невероятно сложно, ведь армия России не бот на легком уровне, и будет обороняться. Так, ВСУ придется каким-то образом уничтожить артиллерию ВС РФ, при этом нельзя забывать про местность в этом районе: болота да густой лес. Бронетехнике в таких условиях передвигаться сложновато. Недавно генерал ВСУ показал подготовку к десантной операции, может быть это и есть подготовка к форсированию реки.

Третья точка — Бахмут. Место, где идут ожесточенные бои, и место, где ВСУ локально наступают по флангам пытаясь окружить город. Так, Украина может предпринять попытку атаковать по югу и северу, а также подкинуть значительное количество резервов в город для обороны от ЧВК "Вагнер", что временно остановит их продвижение и даст время ВСУ для контратаки по флангам. Город почти пал, поэтому контрнаступление в этом районе маловероятно.

Донецк. Украина может пойти по этому направлению прямиком на город. ВСУ могут попробовать прорвать оборону Бахмута, Авдеевки и Марьинки, взяв эти точки в окружение. Такое наступление приведет ВСУ прямиком к Донецку. Недавно военкоры и ISW подтверждали, что бойцы Украины ведут бои в Марьинке. Также идет атака через Ивановское, но ВС РФ успешно отбивают нападение.

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Харьков. Вероятно, силы Украины попробуют через эту область пройти и контратаковать Луганск. Но, в этом районе ВС РФ построили отличную линию обороны, прорыв буквально - смерть.

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#всу #бахмут #вс рф #контрнаступление #контрнаступление украины #донецк #луганск
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