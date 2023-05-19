Сначала должна ослабнуть гегемония США.

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Дмитрий Медведев отреагировал и дал свои комментарии на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Напоминаю, что сегодня на саммите "Большой семерки" в Хиросиме она выступила с важным заявлением по Украине: так, она отметила, что переговоры с Россией невозможны до того момента, пока обе страны не будут равными. А также там она подтвердила, что страны продолжат поставлять военную технику до того момента, пока Украина не достигнет своих целей (выход к границам 1991 года).

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Так, Урсула согласна с мнением украинского президента о том, что первый шаг к переговорам это возвращение всех территорий 1991 года, включая Крым. А вот, Дмитрий Медведев тоже частично согласен с мнением Урсулы. Так, действительно переговоры сейчас не нужны с Украиной, потому что это нацистское государство, попавшее под внешнее управление (США). Так, по словам Дмитрия переговоры можно проводить только с хозяевами — то есть с Соединенными Штатами. А результатами переговоров должно быть ослабление гегемонии США и послевоенное мироустройство. Однако на данный момент такое развитие событий невозможно, отметил Медведев. Поэтому он частично согласен с Урсулой — переговоры проводить рано.