Всего по их информации Россия может производить около 50 единиц различных ракет.

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Представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий сегодня выступил с заявлением, в котором высказал свое мнение по поводу состояния ВПК России и возможностях России изготовлять и наносить удары высокоточными ракетами. Так, по его мнению, Россия исчерпала большие резервы ракет, но может продолжать наносить удары, поскольку производит около 50 единиц ежемесячно.

Так, по его словам Россия уже использовала все старые ракеты, потому имеет возможность наносить удары только "свежими" ракетами прямиком с завода. При этом можно смело сказать, что ВПК России за год с лишним значительно улучшился, а у командования получилось наладить производство высокоточных ракет несмотря на введённые Западом санкции.

Так, уполномоченный посчитал, что Россия ежемесячно изготовляет около 50 ракет. Это не больше чем 25 крылатых ракет "Калибр", около 35 штук Х-101, еще несколько "Кинжалов" и парочка "Искандеров". На этом все, по их подсчетам больше ВПК не изготовляет. Также представитель отметил, что ВС РФ дважды завозят изготовленные ракеты в Крым.

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Отмечу, что ранее этот же человек утверждал, что Россия не сможет изготовлять больше 40 ракет в месяц. Так, ВПК оказался сильнее, чем ожидала Украина, даже несмотря на санкции удалось побить прогнозы.