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Стала известна следующая цель ВС РФ и ЧВК "Вагнер" после Бахмута
После Бахмута бойцы пойдут на пункт Красное.
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Бойцы Вагнера почти завершили штурм Бахмута, осталось забрать несколько километров и пробить единственную линию обороны. Несмотря на некоторое продвижение ВСУ на флангах, британская разведка уже предполагает следующую цель бойцов Вагнера и ВС РФ — это будет совместная операция по взятию очередного населенного пункта. Так, это довольно логично, после выхода бойцов Вагнера на окраины города бои не завершатся, нужно будет идти дальше, и это дальше населенный пункт Красное. Он располагается прямо на трассе в Константиновку.

Так, британская разведка раздобыла данные, которые гласят, что российская армия готовится ударить по селу Красное. Задача данной атаки — выровнять фронт на участке, что должно будет сорвать идущее наступление бойцов Украины по флангам Бахмута — если говорить проще, то ВС РФ будут срывать операцию по окружению Вагнера. Вторая задача операции — это нанести моральный ущерб войскам Украины, поскольку провальное контрнаступление по флангам и потеря Бахмута сильно ударит по морали. Ожидается, что по Красному ударят не только регулярные части, но и бойцы из Вагнера.

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Так, в Бахмуте все еще идут ожесточенные бои. ВСУ укрепились в районе под названием "Тетрис". Сам Пригожин называет его крепостью, которую пробить довольно сложно. ВСУ держат хорошую оборону, плюс получают поставки с города Часов Яр. Постоянные резервы и поставки помогают ВСУ удерживать район и наносить сильный удар по штурмовикам. Наступление ВСУ позволило открыть поставки в некоторые районы города, включая тот, где сейчас расположились бойцы Украины. Известно, что Украина использует современную западную технику в боях за Бахмут, вероятно, и в скором времени артиллерия тоже будет. Ожидается, что ее начнут использовать после успешной атаки по флангам и взятия города в кольцо. Командующий ВСУ готовит операцию, которая предполагает атаки с севера и юга.

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