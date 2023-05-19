Саммит G7 в Хиросиме для Запада прошел успешно.

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Саммит "Большой семерки" в Хиросиме прошел успешно для партнеров Украины, они высказали всё, что хотели. Так, выступила и Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, обсудила возможность мирных переговоров между Украиной и Россией. Но в первую очередь она подтвердила: Европейский союз продолжит поставлять военную технику Украине до того момента, пока конфликт не завершится. Союз планирует использовать средства из Европейского фонда мира. Напомню, что постпред России в ООН Василий Небензя называет этот фонд несколько по-другому, а именно Европейский фонд войны, что отражает их военные поставки.

Но, куда интереснее узнать ее позицию по мирным переговорам, о которых все чаще говорят в СМИ. По ее мнению они невозможны, сейчас Украине лучше воспользоваться техникой и победить на поле боя. Так, по ее словам мирные переговоры являются переговорами на равных позициях, они должны уравнять жертву и агрессора, говорит Урсула. Так, она уже решила, что должна делать Украина - а именно отказаться от мирных переговоров до того момента, пока не сможет войти в тот же Крым, или провести успешное контрнаступление. При этом она отметила, что все хотят мира — но, справедливого.

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Отмечу, что по информации Зеленский также должен был попасть на этот саммит. Такую информацию передал Данилов, он также отметил, что президенты будут принимать какие-то "важные решения в ходе переговоров". По всей видимости, будут обсуждать возможность новых военных поставок, нельзя исключать и просьбу о поставках военных истребителей в кратчайшие сроки.