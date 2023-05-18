Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
Бежавший в Норвегию бывший командир ЧВК "Вагнер" подал прошение на возврат в Россию
При этом он утверждает, что имеется опасность для жизни, но все равно хочет вернуться.
рекомендации
-20000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus
-10 000р на RTX 4070 в Ситилинке

реклама

Бывший командир ЧВК "Вагнер" бежавший в Норвегию и подавший запрос на убежище в стране захотел вернуться назад в Россию, он уже подал соответствующее прошение в посольство РФ в Норвегии. При этом, Андрей Медведев отметил, что после того, как он вернется имеется опасность для его собственной жизни, но он все равно вернется.

Напомню, что в январе правоохранительные органы Норвегии сумели задержать мужчину, который пытался незаконно перейти границу с Россией. У него это удалось, но попал в руки норвежской полиции близь населенного пункта Скройтнес. В итоге норвежские власти одобрили просьбу о предоставлении убежища, поскольку имела место угроза для жизни.

Известно, что норвежская полиция получила наводку на незаконное пересечение границы от российских коллег. По процедуре необходимо было узнать данные нарушителя, что и было сделано — им оказался бывший командир ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев. Попав в Норвегию он запросил убежище и начал давать интервью западным СМИ на право и налево, рассказывая как все плохо в Вагнере, и что людей буквально кидают как мясо. Разумеется после этого ему одобрили убежище.

рекомендации
Дешевая 4070 MSI - надо брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

Сам Пригожин отметил, что заявления бывшего командира не имеют ничего общего с реальностью. А вот зачем бывший командир захотел вернуться в Россию — вопрос, ведь в Норвегии предоставляли всё для жизни.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #чвк вагнер #норвегия
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

ВСУ продвигаются на флангах в Бахмуте, однако бойцы Вагнера возьмут город за несколько дней
ЗРПК «Панцирь-С» был улучшен для борьбы с РСЗО НАТО
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Авиационный специалист рассказал о перехвате и поражении российским Су-57 украинского Су-24 на СВО
22
Пригожин иронично ответил на запрос о передаче тела американца: "передам через главу ГУР Буданова"
10
Западные публицисты стали сомневаться в эффективности Patriot после сегодняшнего уничтожения данного ЗРК в Киеве
121
Появилась новая версия, почему Украина постоянно переносит свое масштабное контрнаступление
23
ВС РФ впервые подбили словенский Т-55S с кучей западных модификаций
16
Западные СМИ обсуждают удар ракетами Storm Shadow по Крыму и мосту для нарушения логистики ВС РФ
39
На улицах Киева найдены фрагменты ракет ЗРК Patriot последних версий, поражённых "Кинжалом"
42
Бетельгейзе за последние месяцы стала намного ярче, возможно эта звезда скоро взорвется сверхновой
10
RTX 3060 Ti получает скидку в $100 на фоне запуска RTX 4060 Ti
+
Как вероятно уничтожали батарею ЗРК "Patriot" в Киеве при помощи гибридной атаки "Кинжала" [Видео]
35
Чешские банки UniCredit Bank и Creditas начали закрывать счета граждан России и Беларуси
+
AMD движется к гибридному дизайну процессоров и всё шире внедряет ИИ
4
Осталось чуть-чуть: Пригожин сообщил о продвижении в Бахмуте и полной зачистке «Гнезда»
3
Разработку Battlefield Mobile свернули после негативной реакции сообщества на Battlefield 2042
1
Пригожин: в ближайшее время Артёмовск будет взят
23
В России завершились испытания 152-мм самоходного артиллерийского орудия 2С43 "Мальва"
13
В США заявили, что повреждённый «Кинжалом» ЗРК Patriot в Киеве «практически не пострадал»
25
МИД Венгрии подтвердил решение по продолжению блокирования финансовой помощи Украине от ЕС
4
CNN: ВС РФ активизировали атаки, чтобы перенести контрнаступление Украины
2
В США подтвердили, что сегодня ночью ЗРК Patriot в Киеве был «повреждён»
9

Популярные статьи

О том, как ВКС РФ с помощью ракеты "Кинжал" наказали американцев в Киеве
25
К линии фронта движется огромная колонна западной бронетехники ВСУ
16
Впечатления от GeForce RTX 3060 в игровом компьютере и почему ее не стоит покупать в 2023 году
59
Готовимся к большим бесплатным раздачам на летней распродаже Epic Games Store
22
10 захватывающих и красивых пошаговых стратегий последних лет на ПК
2
Твердотельные накопители «3D XPoint» в 10 раз превосходят по скорости обычные SSD
56
Выбираем лучший VPN для домашнего применения
22
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Май)
7
Собираем мощный игровой компьютер на одном из лучших процессоров для игр — Ryzen 7 5800X3D
23
Небольшое тестирование в игре Valkyrie Elysium
1

Сейчас обсуждают

Chаto-B00t
13:09
Фигасебе. Это им там в некроине чего-то особо забористого в кормушки нынче насыпали, не иначе, вон какую визгливую хрюканину развели.
Украина заявляет, что смогла сбить 29 ракет за ночь, включая 6 ракет "Калибр", но в Одессе взрывы
Евгений Сом
13:07
Это только в твоих фантазиях ))) Японцы ездят на тачка в основном 3 года и потом сливают их т.к. там идут большие затраты на техосмотр. А сливают их обычно за границу. И если не будут везти напрямую к...
Преемник легенды: «Волга» – универсал ГАЗ-22
Chаto-B00t
13:07
Статья - безграмотный каклячий бред.
Бежавший в Норвегию бывший командир ЧВК "Вагнер" подал прошение на возврат в Россию
djon3volta
13:07
Ну что, всё воюйте? Кто победил то?
По каким причинам у ЗРК "Patriot" не было ни единого шанса против гиперзвукового "Кинжала"
blbl
13:06
всё так же уверен, что будет полный кал
В Сети появился геймплей ранней версии «Смуты» от отечественных разработчиков
Aziza Ibrahim
13:04
Сами своими руками сломали ,и теперь конец большой Россииской империи
К линии фронта движется огромная колонна западной бронетехники ВСУ
Chаto-B00t
13:03
Нытька, ты даже читать-то толком не обучен, утырок. А уж понимать прочитанное - сие сверхзадача для тебя, йододефицитничек.
По каким причинам у ЗРК "Patriot" не было ни единого шанса против гиперзвукового "Кинжала"
Александр Жолудев
13:02
Ощущение такое, что нейросеть статью писала, давайте, погеймите на 20 ФПС.
Встроенная графика UHD 730 в бюджетных процессорах Intel позволяет проходить все современные игры
Chаto-B00t
13:01
Именно что, ведь любому свидомому грамадянину хорошо известно, что "ракеты у России кончились ещё в апреле 2022 года", и поэтому у него вызывает лютый бугурт, когда ему на бестолковку постоянно прилет...
Минобороны РФ: гиперзвуковой «Кинжал» поразил 5 пусковых установок ЗРК Patriot и 1 американскую РЛС
niuspb
13:01
Без видюшки на 13600k с ддр5 и водянкой собрал за 100к. Жду 4060ti.
Собираем мощный игровой компьютер на одном из лучших процессоров для игр — Ryzen 7 5800X3D
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем