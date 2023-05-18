При этом он утверждает, что имеется опасность для жизни, но все равно хочет вернуться.

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Бывший командир ЧВК "Вагнер" бежавший в Норвегию и подавший запрос на убежище в стране захотел вернуться назад в Россию, он уже подал соответствующее прошение в посольство РФ в Норвегии. При этом, Андрей Медведев отметил, что после того, как он вернется имеется опасность для его собственной жизни, но он все равно вернется.

Напомню, что в январе правоохранительные органы Норвегии сумели задержать мужчину, который пытался незаконно перейти границу с Россией. У него это удалось, но попал в руки норвежской полиции близь населенного пункта Скройтнес. В итоге норвежские власти одобрили просьбу о предоставлении убежища, поскольку имела место угроза для жизни.

Известно, что норвежская полиция получила наводку на незаконное пересечение границы от российских коллег. По процедуре необходимо было узнать данные нарушителя, что и было сделано — им оказался бывший командир ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев. Попав в Норвегию он запросил убежище и начал давать интервью западным СМИ на право и налево, рассказывая как все плохо в Вагнере, и что людей буквально кидают как мясо. Разумеется после этого ему одобрили убежище.

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Сам Пригожин отметил, что заявления бывшего командира не имеют ничего общего с реальностью. А вот зачем бывший командир захотел вернуться в Россию — вопрос, ведь в Норвегии предоставляли всё для жизни.