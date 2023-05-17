Проблема с расходами актуальна, а дефолт наступит 1 июня.

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В Соединенных Штатах все еще не решили проблему с лимитом государственного долга, расходы не понизились, а дефолт все ближе и ближе, ведь до июня остается пара недель, а по прогнозам министра финансов дефолт произойдет 1 июня. До этого момента политики должны договориться о снижении расходов, а также повысить лимит на государственный долг, чтобы продолжить оплачивать свои расходы займами. На данный момент власти не могут договориться и решить эту проблему, поэтому Байдену приходится отменять важные поездки, которые связаны, в том числе с борьбой с Китаем.

Поскольку дефолт принесет больше проблем чем пропущенный саммит в Австралии, Байден принял решение остаться и принять решение о повышении лимита госдолга совместно с Конгрессом. Так сказать, Байден дает "гарантии" американскому народу, что дефолта не будет. Это "гарантия", потому что Байден может самостоятельно поднять лимит без решения Конгресса. Это, конечно, будет иметь свои последствия для политиков США, но хотя бы экономика не упадет в грязь. Джо Байден принял решение отменить все важные поездки, кроме саммита G7 в Хиросиме, где будут обсуждать новые санкции против РФ 19-21 мая. После этого президент США вернется в Конгресс принимать важное решение.

Мероприятие по борьбе с Китаем в Австралии уже отменено. Видимо, в Штатах все серьезно, раз Байден готов пожертвовать временем и отдать его главному геополитическому оппоненту — Китаю. Отмечу, что в целом Конгресс согласен с решением Байдена поднять лимит государственного долга. Но как я сказал выше, чтобы Конгресс принял это решение нужно понизить государственные расходы. Демократы согласны на повышение лимита и без этих изменений, но непосредственно Республиканцы, как и Трамп против таких действий. Поэтому в первую очередь Конгресс будет обсуждать снижение расходов, причем значительное. В ином случае придется жертвовать своей репутацией.

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Вероятнее всего власти просто поднимут государственный долг в последний день. Это отличная рекламная кампания властей. Ведь, как я сказал выше, если не получится договориться президент может принять решение самостоятельно. Кстати, даже если дефолт все таки произойдет, Соединенные Штаты продолжат тратить деньги на военные поставки.