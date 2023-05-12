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США будет поставлять вооружение Украине даже после дефолта
Видимо, власти в США уже готовятся к дефолту.
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Дефолт поражает страну и приводит ее экономику к рецессии, но в случае с Соединенными Штатами всего этого можно избежать, ведь государство готово продолжать поставлять вооружение Украине даже после дефолта. Такое заявление сделал Джон Кирби. По его словам государство сможет сохранить военные поставки даже в случае дефолта до конца финансового года, то есть до 30 сентября. Это позволяют делать выделенные средства Конгрессом.

Такое заявление было сделано на последнем брифинге Кирби, где его спросили, как страна собирается поддерживать Украину дальше, если все таки дело с экономикой дойдет до дефолта. Так, военная поддержка зависит только от средств, которые были выделены на год непосредственно Конгрессом. Соединенные Штаты продолжают использовать выделенные средства, и ожидают, что смогут пользоваться ими до конца сентября.

Напоминаю, что в Соединенных Штатах имеется угроза дефолта. Из-за большого государственного долга и таких же больших расходов, страна не может покрывать их, а также не может попросить в долг дополнительные деньги. Чтобы решить проблему, нужно повысить лимит государственного долга, но при этом администрации президента Байдена и Конгрессу нужно будет решить, на что денег выделять меньше. Если не понизить существенно расходы в стране, то и повысить лимит невозможно. Это приведет к тому, что страна потеряет возможность платить по счетам, попадет в дефолт, а он приведет экономику прямо к рецессии, что сильно повлияет на влияние США, а также приведет к вероятному кризису по всему миру, который затронет множество производств, включая электронику. Недавно Байден приезжал в Конгресс, обсуждал возможность повысить лимит, но политики не смогли договориться и узнать, на что снижать расходы.

Важно отметить, что многие политики, которые управляют страной и занимают главные должности не против повышения лимита государственного долга. Против выступают только некоторые члены Республиканской партии, а также Трамп, который согласен на такое только при условии снижения расходов, значительно.

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Министр финансов США отметила, что у президента и политиков есть время до следующего месяца. Примерно в середине июня Казначейство страны потеряет возможность оплачивать счета, и тогда наступит долгожданный дефолт, который убьет экономику.

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#сша #украина #военные поставки #дефолт #дефолт сша
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