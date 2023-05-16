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Власти Крыма собираются признать незаконной передачу Крыма Украине в 1954 году, для этого они обратились в Конституционный суд РФ. Так, Владимир Константинов желает признать незаконным акт 1954 года о передаче полуострова в состав Украины. Правительство хочет полностью закрыть вопрос возврата в состав России в юридическом плане.
Сам Константинов отметил, что такое решение принималось давно, власти долго это обсуждали, но не решались идти в суд. Теперь время пришло поставить точку в этом вопросе, и в нем нам поможет суд. Константинов отметил, что передача Крыма Украине была ничтожна. Весь процесс прошел полностью незаконным образом нарушая существующую конституцию СССР. Поэтому, этот вопрос нужно окончательно закрыть юридически.
Напомню, что Верховный совет СССР в 1954 году принял решение передать Крым в состав УССР. Власти допустили грубейшие ошибки, нарушили существующее законодательство, и вообще это была личная прихоть непосредственно Хрущева.
Если говорить о сегодняшнем дне, то генеральная прокуратура уже признала передачу незаконной, которая нарушала конституцию. Чтобы окончательно закрыть вопрос, необходимо только решение Конституционного суда. Думаю, такое решение будет принято довольно быстро, раз уж все с этим вопросом давно разобрались.