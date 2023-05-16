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Президент Франции Эммануэль Макрон продемонстрировал готовность поставить Украине дальнобойные ракеты типа Storm Shadow. Дальность действия таких ракет будет от 300 километров. Это решение принимается после того, как Британия передала Storm Shadow с дальностью полета до 300 километров. Эти ракеты уже применялись ВСУ при ударе по Луганску.
Так, французский президент отметил, что не ведет войну с Россией, а лишь помогает Украине противостоять агрессору. Правда как это, поставлять вооружение, но не участвовать и не способствовать конфликту, он не объяснил.
Какие именно дальнобойные ракеты будут переданы Украине — неясно. Известно, что на вооружении французской армии стоит Storm Shadow, которую передали Украине на прошлой неделе британцы. Еще есть и ракеты SCALP-EG, по характеристикам аналог Storm Shadow.
Президент отметил, что Франция уже передала огромное количество военной техники. В это число входит и артиллерия, и боеприпасы, и бронетехника и многое другое. По всей видимости ракеты скоро тоже войдут в этот список. При этом поставлять авиацию Макрон отказался, но обучать украинских пилотов они будут. Довольно странное решение, которое может сигнализировать о том, что Запад готовит передачу желанных Украиной F-16. Великобритания не раз заявляла, что пытается договориться с США о передаче F-16. При этом сама Британия передать свою авиацию не может, поскольку на вооружении не имеет желанных F-16.
Заявление Макрона о передаче дальнобойных ракет появилось после турне Зеленского по Европе. Видимо, президенты обсудили данную возможность на своей встрече. Кроме того президент Франции планирует передать Украине дополнительную военную технику: бронеавтомобили и танки типа AMX-10RC с поставкой необходимых боеприпасов для них.
Также Макрон отметил, что Франция не будет поставлять вооружение, которое сможет ударить по российским территориям (те, которые Запад считает российскими).