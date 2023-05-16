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ЦРУ запустило кампанию по найму российских граждан
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ЦРУ запустило новую кампанию по призыву граждан России на работу с ЦРУ через Telegram, такую информацию передает газета WP. Так, стало известно, что американцы создали канал и опубликовали на нем видео на русском языке, которое призывает граждан работать с американской спецслужбой. Так, в ролике видно, что американцы хотят получить данные о состоянии российской экономики, а также о представителях высшего руководства страны. Видимо, разведка хочет узнать состояние в командовании РФ.

Так, еще в мае прошлого года WP писала, что ЦРУ привлекали к своей работе граждан РФ, имели место специальные инструкции, как связаться с ЦРУ безопасным путем. Все инструкции были хорошо оформлены на русском языке и публиковались в социальных сетях, возможно рассылались лично подходящим по критериям лицам. Вероятно, ценились работники государственных служб.

Разумеется сотрудничество с ЦРУ попадает под уголовную статью за измену.

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Важно отметить, что сами руководители ЦРУ не раз говорили, что ищут российских граждан, которые не поддерживают действия России, чтобы тех можно было нанять и воспользоваться доступной им секретной информацией.

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#сша #telegram #цру #диверсанты #россияне #шпионы
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