В целом, это логично, и это давно известно.

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Весеннее контрнаступление Украины должно стать успешным, иначе украинские власти более не смогут получать значительное количество военной помощи, даже если очень хорошо попросят — такое мнение высказал бывший начальник генерального штаба Британии Ричард Даннат. В самом плохом случае Украина может потерять поставки со стороны Запада насовсем. Поэтому украинское командование должно выполнить свои цели на достаточном уровне — вопрос только в том, какие это цели.

Так, по мнению Ричарда для украинского командования очень важно добиться всех целей в ходе наступления. Так, старт должен оказаться довольно успешным, принести победы в самый короткий срок, чтобы показать Западу первые результаты. Команда "атаковать" должна быть дана в правильное время, считает Ричард.

Ричард отметил, что у украинских властей есть только два варианта развития событий — либо проводится контрнаступление, либо конфликт затягивается, что влечет за собой отмену или сокращение военных поставок. Запад не собирается всю жизнь "помогать" Украине, отдавать свои деньги и технику, которая по словам политиков на Западе им сама уже нужна, ибо появляется дефицит в некоторых сферах.

Такие слова не новость. Если проверить, то такое же мнение имеется у многих западных СМИ. А еще в последнее время такую риторику подхватили украинские власти. Не понятно, с чем связана такая резкая перемена курса, но что имеем, то имеем. Все уже поняли, что провал контрнаступления ознаменует собой провал Зеленского и Запада. И этот провал ознаменует собой сокращение военной помощи. Как тогда украинские власти собираются продолжать действовать — большой вопрос, ведь за год власти ничего не предприняли, чтобы обеспечивать себя самостоятельно.

По словам некоторых военкоров и Пригожина контрнаступление в некоторых отдельных районах уже началось. Но, это нельзя назвать масштабной операцией. Судя по всему масштабное наступление постоянно откладывается, поскольку руководство Украины опасается большого провала. Ведь, не начав наступление не будет и провала, а значит и военные поставки продолжатся — логично же?

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При этом по анонимной информации США подталкивают Зеленского к тому, чтобы отдать соответствующую команду и начать атаку. А что, Соединенные Штаты все равно ничего не теряют в обоих случаях. Отмечу, что на Западе также все чаще проскакивают слова, что помощь Украине бессмысленна и неэффективна. Тратят денег много, а вот получают совсем мало. Трамп и вовсе хочет отменить поставки, а также довести Украину до мира за 24 часа.