Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
США подталкивают Зеленского к действиям, но неудачное наступлении вызовет уменьшение поставок оружия
В целом, это логично, и это давно известно.
рекомендации
-20000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
RTX 4080 дешевле 100тр - цена рухнула
-10 000р на RTX 4070 в Ситилинке
-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus

реклама

Весеннее контрнаступление Украины должно стать успешным, иначе украинские власти более не смогут получать значительное количество военной помощи, даже если очень хорошо попросят — такое мнение высказал бывший начальник генерального штаба Британии Ричард Даннат. В самом плохом случае Украина может потерять поставки со стороны Запада насовсем. Поэтому украинское командование должно выполнить свои цели на достаточном уровне — вопрос только в том, какие это цели.

Так, по мнению Ричарда для украинского командования очень важно добиться всех целей в ходе наступления. Так, старт должен оказаться довольно успешным, принести победы в самый короткий срок, чтобы показать Западу первые результаты. Команда "атаковать" должна быть дана в правильное время, считает Ричард.

Ричард отметил, что у украинских властей есть только два варианта развития событий — либо проводится контрнаступление, либо конфликт затягивается, что влечет за собой отмену или сокращение военных поставок. Запад не собирается всю жизнь "помогать" Украине, отдавать свои деньги и технику, которая по словам политиков на Западе им сама уже нужна, ибо появляется дефицит в некоторых сферах.

Такие слова не новость. Если проверить, то такое же мнение имеется у многих западных СМИ. А еще в последнее время такую риторику подхватили украинские власти. Не понятно, с чем связана такая резкая перемена курса, но что имеем, то имеем. Все уже поняли, что провал контрнаступления ознаменует собой провал Зеленского и Запада. И этот провал ознаменует собой сокращение военной помощи. Как тогда украинские власти собираются продолжать действовать — большой вопрос, ведь за год власти ничего не предприняли, чтобы обеспечивать себя самостоятельно.

По словам некоторых военкоров и Пригожина контрнаступление в некоторых отдельных районах уже началось. Но, это нельзя назвать масштабной операцией. Судя по всему масштабное наступление постоянно откладывается, поскольку руководство Украины опасается большого провала. Ведь, не начав наступление не будет и провала, а значит и военные поставки продолжатся — логично же?

рекомендации
Дешевая 4070 MSI - надо брать
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

При этом по анонимной информации США подталкивают Зеленского к тому, чтобы отдать соответствующую команду и начать атаку. А что, Соединенные Штаты все равно ничего не теряют в обоих случаях. Отмечу, что на Западе также все чаще проскакивают слова, что помощь Украине бессмысленна и неэффективна. Тратят денег много, а вот получают совсем мало. Трамп и вовсе хочет отменить поставки, а также довести Украину до мира за 24 часа.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#всу #запад #контрнаступление #военные поставки #контрнаступление украины
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ВСУ начали операцию по окружению ЧВК «Вагнер», оборона на флангах посыпалась — Пригожин
ВСУ получили значительный урон под Гуляйполем и Бахмутом во время работы авиации ВКС РФ и засад
Согласно расследованию США является лидером по продаже оружия "автократическим режимам"
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин рассказал, как его проще всего ликвидировать и предложил 3 варианта на выбор
36
ВСУ начали операцию по окружению ЧВК «Вагнер», оборона на флангах посыпалась — Пригожин
25
ВС РФ продолжают наносить сокрушительные удары по тылам ВСУ
34
Российский удар возмездия накрыл Западную Украину: в атаке участвуют "стратеги" ВКС РФ и силы флота
16
Под Бахмутом продвижение ВСУ на флангах было остановлено, и под контролем осталось не более 2 кв. км
3
Минобороны рассказало что самолёты ВСУ, атаковавшие Луганск ракетами Storm Shadow - сбиты ВКС РФ
8
Ученым удалось расшифровать некоторые звуки и крики шимпанзе
2
ЧВК "Вагнер" устраивает засады на колонны ВСУ под Бахмутом
3
Украинская авиация скопировала тактику ВКС РФ с ложными целями во время использования Storm Shadow
19
Шольц выступил против окончания украинского конфликта на российских условиях
31
Бета-версия Android 14 доступна для установки на смартфонах Xiaomi, Vivo, Oppo и других
+
Российские военкоры сообщают о сбитии Ми-8, Су-34 и Су-35 в Брянской области
6
CNN: Попытка ВС РФ уничтожить ЗРК Patriot стала причиной сбития ракеты «Кинжал» украинским ПВО
108
Российский эксперт: Армии России нужна вторая волна мобилизации
11
Страны G7 на этой неделе обсудят очередной, уже 11-й пакет антироссийских санкций
2
Зеленский заявил, что у Украины нет сил и времени для нанесения ударов по территории России
5
Зеленский анонсировал первые шаги украинского контрнаступления в скором времени
1
Зеленский о необходимом оружии для контрнаступления: Ещё пару визитов и всё
7
У Украины появится 600 дальнобойных ракет Storm Shadow малой заметности для сил ПВО
19
Чувствительные данные 2 100 000 клиентов Toyota были доступны всем желающим в течение 10 лет
+

Популярные статьи

Простой обход ошибки 0x80a40401 для консолей Xbox
11
Если денег мало, а играть хочется — собираем недорогой игровой компьютер для новых игр 2023 года
15
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в QuadHD (Май)
14
Компьютер для ленивого геймера – игровая сборка для 4К на 4 года с потенциалом апгрейда за 140 000р
7
Морские дроны США, нюансы их применения и масштабы производства
+
Обзор механической клавиатуры Defender Forge GK-345 с hot-swap и Outemu Brown
17
SD WebUI DML Neuro: Тестирование Radeon RX 6600 и GeForce GTX 1070 в генерации изображений
8
Возрождение самурая: 10 игр, где вы сможете эпично рубить врагов катаной
2
Итоги гоночного уик-энда 13-14 мая
1
Сверхновые звезды: Что это такое, как они появляются и какова их роль в жизни Вселенной
1

Сейчас обсуждают

Сергей Сидоренко
23:36
Это полицейские войска, он их для защиты своего режима побережёт.
Российский эксперт: Армии России нужна вторая волна мобилизации
Дмитрий
23:36
🤣🤣🤣
По вашим заявкам: разгон 7,62-мм пулемёта Калашникова ПКП "Печенег" - полный гайд
Тамара Степанян
23:36
Это для того чтоб вернуть тех ребят что там с сентября находятся. Или их уже списали и забыли наше общество? Никто же не думает что их оторвали от семьи, работы, от привычной жизни....
Российский эксперт: Армии России нужна вторая волна мобилизации
RadeoForce
23:32
Качни РВО tuner, поставь везде -30, будет счастье
Анти-оверклокерский тест Ryzen 7 5800x3D
Дмитрий
23:31
как и казахи хитрые) и тем руки пожмут и тем. а сделают как выгодно
Премьер Армении назвал возможные западные санкции против страны «красной линией» в отношениях с РФ
Михаил Степанов
23:31
Надо быть абсолютно самоуверенными идиотами, чтобы подобное тренировать. Это Украина для нас что-то значит. А Польша- ровным счётом НИЧЕГО. Равно как и проебалтийские вымираты. И если с последних хват...
Рядом с белорусской границей польские танки Leopard 2 отрабатывают форсирование рек и каналов
RadeoForce
23:31
На 4.6ггц (bclk 103.7) -0.075в синьку R23 проходит, частоты около 4.55ггц. В играх железобенонные 4.6
Анти-оверклокерский тест Ryzen 7 5800x3D
Дмитрий Мячин
23:30
Звезди дальше, набьют морду как Поддубному набили, что бы лезу не выбрасывал.
ВСУ начали операцию по окружению ЧВК «Вагнер», оборона на флангах посыпалась — Пригожин
Дмитрий Мячин
23:29
Из окопа пишешь?
ВСУ начали операцию по окружению ЧВК «Вагнер», оборона на флангах посыпалась — Пригожин
Андрей Кулинич
23:27
Геннадий, подумай своим наполовину спрятанным изображением, кто начал войну-геноцид против народов, и даже своих ,по принципу " бей своих, чтобы чужие боялись"-- гнобите по чём зря. У России просят по...
Страны G7 на этой неделе обсудят очередной, уже 11-й пакет антироссийских санкций
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем