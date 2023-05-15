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Американская газета The Washington Post или если говорить проще WP ошиблась в своем заявлении, написав, что Пригожин пытался пойти на сделку с украинской разведкой. Такие данные, во-первых, сегодня опровергнул Песков, а во-вторых эту часть из недавней статьи уже удалила сама газета. Песков отказался от комментариев этого момента, но отметил, что это очень сильно похоже на типичную "утку" - к сожалению, таким подходом не брезгуют даже популярные большие издания, ибо это просмотры и деньги.
Напомню, что вчера вышла статья на WP, которая ссылалась на слитые документы американских спецслужб. В статье (документах) говорилось, что Пригожин пытался договориться о сотрудничестве с украинской разведкой. Так, Пригожин хотел, чтобы украинские войска покинули Бахмут, а в обмен они могли получить данные о расположении российских войск.
Пригожин отметил, что эта информация может публиковаться в рамках информационной атаки, подготовка к которой стартовала в прошлом месяце. Такую информацию передают контакты из Соединенных Штатов, которые сотрудничают с WP. Такая версия возможна, поскольку большие издания очень любят получать финансирование со стороны правительства США, выполняя поручения.
Версия без удаленной части о Пригожине доступна в архиве. Теперь на сайте опубликована сокращенная версия, из которой удалили эту часть.