Любой кандидат, который лидирует сегодня — готов сотрудничать.

реклама

Выборы в Турции решают будущее целой страны. Сейчас там народ определяет, какой курс выберет страна — такой, какой она ведет уже десятилетие благодаря Эрдогану, или новый, прозападный с уклоном в НАТО благодаря Кылычдароглу. На сегодняшний день первый тур завершился победой Эрдогана, но будет второй тур, где он столкнется лицом к лицу с Кылычдароглу, у которого 45%, а СМИ сообщают, что оппозиция смогла набрать много популярности в последнее время. Это, довольно трудная битва для Эрдогана, если смотреть и сравнивать ее с выборами прошлых лет. Но, как бы там ни было, любой исход этих выборов завершится тем, что Турция останется сотрудничать с Россией, и возможно, даже получится усилить сотрудничество в других сферах, включая торговлю.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ожидает углубления сотрудничества с Турцией после соответствующих выборов. Ведь, обе страны могут получить много выгоды от сотрудничества. Фокусироваться можно на том же туризме, торговле, энергетике или авиаперевозках. Что Турция, что Россия могут получить значительную выгоду из такого сотрудничества.

Песков отметил, что правительство РФ пристально наблюдает за ходом выборов в стране. Ведь, очень интересно узнать, с кем придется договариваться, заключать выгодные контракты. Так, любой выбор турецкого народа будет принят с уважением, отметил Песков. Да и любой выбор народа приведет к тому, что страна продолжит сотрудничать с РФ, ведь даже прозападный политик не желает отказываться от торговли с РФ. Так сказать, берет выгоду от всех стран, от НАТО, от США, от России.

Отмечу, что сами кандидаты уверены в своей победе. Так, Эрдоган ожидает, что раз воля народа провести второй тур, пусть так и будет, ведь он победит на нем. Главный противник президента Кемаль Кылычдароглу же ожидает, что именно во втором туре он сумеет набрать больше процентов голосов за себя, чем Эрдоган, впоследствии победив на выборах. Опросы показывали, что Кемаль Кылычдароглу лидировал, но первый тур ставит под сомнение его шансы 28 мая. Интересно, что будут предпринимать кандидаты для достижения победы, и каково будет мнение турецкого народа спустя несколько недель. Если честно, по случаю такого события даже спать не хотелось.

Правда Кемаль Кылычдароглу отмечает, что правительство могло принять меры, которые блокируют голосование для тех, кто хочет отдать голос за оппозицию. Насколько это соответствует реальности — узнать, видимо, не судьба.

рекомендации RTX 4080 дешевле 100тр - цена рухнула Дешевая 4070 MSI - надо брать Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Отмечу, что на выборах в парламент одержал победу альянс Эрдогана. Кемаль смог набрать только 35%, когда Эрдоган целых 49%. Большинство в парламенте говорит о многом, а также позволяет президенту принимать решения быстрее остальных. Если победит оппозиция, то ей придется прислушиваться к остальным.