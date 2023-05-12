Иронично получается. Украина сама останавливает санкции.

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сделал заявление, которое гласит, что теперь его стране будет очень сложно договориться с Европейским союзом о новых санкциях против России, потому что Украина пожелала нанести вред OTP Bank, добавив его в перечень "спонсоров войны".

МИД Венгрии отметил, что внесение OTP Bank в список — скандально и неприемлемо. Это, даже несколько удивляет, и это возмутительно, заявил Сийярто. На самом деле такое поведение со стороны Украины реально удивляет, ведь перекрыть военные поставки и санкции могут очень быстро.

Так по мнению министра, деятельность банка соответствует международным стандартам и законодательству, а его внесение в список значительно повлияет на последующе санкции ЕС против России — точнее, теперь это дело пойдет куда медленнее.

Получается, что 11-й пакет санкций против России попал под угрозу из-за действий украинских властей — как иронично. Пока OTP будет находиться в списке, Венгрия будет блокировать последующие санкции, отказываться от переговоров по санкциям. А без всех членов, Союз не может принять новый пакет санкций. Теперь украинцам придется убрать из списка OTP, иначе придется жертвовать санкциями и последующими санкционными пакетами.

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Так, Украина обвиняет OTP Bank в том, что тот продолжает работу на территории РФ, а не уходит с нее. При этом руководство банка после обвинений заявило, что они давно ищут возможность выйти с рынка, а также сократили свое присутствие на нем.