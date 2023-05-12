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Судя по проведенному опросу DPA в Германии, большинство ее жителей выступают за мирные переговоры Украины и России, а также против вступления первой в альянс НАТО. Так получилось, что 55% опрошенных жителей поддерживают идею переговоров между Украиной и Россией, чтобы поскорее прекратить конфликт, а вот 28% оказались против.
Так, еще большинство жителей Германии отвергают идею о вступлении Украины в альянс НАТО. 54% человек против такой идеи, и всего 27% желают обратного, чтобы Украине предложили и помогли со вступлением в НАТО на этом этапе.
При этом февральский опрос показал несколько другой результат. Институт онлайн-опросов Civey также спросил немцев, какое у них мнение насчет переговоров между Россией и Украиной. Так, 63% опрошенных хотели бы, чтобы прошли мирные переговоры, но не любой ценой. 21% сразу высказались против такой идеи в любом случае.
Так, эти 63% высказались, при каких условиях переговоры невозможны. 42% опрошенных считают, что переговоры должны восстановить Украину до территорий 1991 года. 33% опрошенных считают, что Украина должна вернуть все утраченные территории, потерянные в ходе СВО за год. А еще 17% считают, что Украина должна отказаться от своих территорий и амбиций, и поскорее закончить конфликт договорившись с Россией. 22% высказали мнение, что Украине необходимо сдаться, чтобы прекратить конфликт.