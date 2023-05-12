При этом, ранее отдельные политики называли сумму куда внушительнее.

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Европейский союз принялся оценивать потери Украины с начала военной операции. Так, у Союза получилось обнаружить 15 тысяч убитых солдат и еще 35 тысяч раненных. Суммарно это 50 тысяч неспособных вести далее военные действия. Доступ к такой информации получило издание Euractiv, сумма указана в документе дипломатической службы.

В том же документе есть сумма куда выше, уже от аналитиков из Соединенных Штатов. Так по их подсчетам украинцы потеряли 17 тысяч солдат. А всего недееспособных (раненые, убитые, исчезнувшие) - от 124 тысяч и вплоть до 131 тысячи. Однако издание также пишет, что в данный момент получить реальное количество пострадавших с последующим подтверждением от командования невозможно, причем это распространяется на обе стороны.

Важно отметить, что эта оценка идет вразрез с той, которую давали нам отдельные политики Союза в прошлом. Еще в прошлом году, зимой, мы получили цифру потерь ВСУ в сумме 100 тысяч минимум. Об этом говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, правда после нескольких дней от такого заявления она отказалась. Но, слово уже сказано, в интернет попало, значит причины говорить это были. Или, просто выдуманная цифра? Сомневаюсь. Самая последняя громкая утечка секретных документов Пентагона указала, что ВСУ потеряли около 125 тысяч солдат (раненые и погибшие).

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А вот само украинское командование точное число пострадавших не называет. Разве что, в декабре прошлого года Михаил Подоляк отметил потери в размере примерно 10 тысяч военных. Имеется еще заявление министра обороны Алексея Резникова, он говорит, что потери Украины в этом конфликте меньше, чем пострадавших в результате землетрясения в Турции, где пострадало около 50 тысяч человек. Если исходить из логики, то это минимум 25 тысяч пострадавших на данный момент.