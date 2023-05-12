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Трамп решил обжаловать свой приговор о сексуальных домогательствах
Платить миллионы за несуществующее нарушение, несколько неправильно.
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Дональд Трамп решил обжаловать решение присяжных Нью-Йорка о присуждении 5 миллионов долларов пострадавшей женщине, которую якобы изнасиловал Трамп в 1990-х годах. Апелляция была подана в четверг в федеральный суд Манхэттена. Начинается процесс переноса судебного дела из гражданской проблемы в коллегию из трех судей 2-го окружного апелляционного суда США.

Решение было подписано непосредственно адвокатом Трампа Джо Такопиной. Так, еще во время выноса приговора, адвокат заявлял, что имеются веские причины обжаловать решение присяжных. Так что, решение Трампа здесь совершенно не удивляет.

Трамп считает, что это дело было клеветой, а Кэрролл использовала его заявления в негативном ключе. Бывший президент говорит, что даже банально не знаком с Кэрролл. Каким образом он мог ей причинить вред? Конечно же оплачивать счет на пять миллионов обвинившему незнакомцу никто не будет.

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Адвокат Трампа заявляет, что Кэрролл подстроила все дело, чтобы увеличить продажи автобиографии, которая вышла в 2019 году. К слову именно в этом произведении она впервые обвинила Трампа в нарушении законодательства. А благодаря новому закону в штате, у нее получилось и побороться за пять миллионов долларов компенсации — пока что успешно.

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#сша #суд #трамп
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