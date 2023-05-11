Вы не понимаете, во всем виновата мировая экономика!

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Пока огромные компании зарабатывают миллиарды, обычные рабочие продолжают страдать, даже работая в этих самых компаниях. Это я про Microsoft сейчас говорю. Так, за год компания сумела заработать целых 18 миллиардов. Много? Кого нужно благодарить? Правильно, руководство! Если бы не руководители и начальники, то обычные сотрудники бы не принесли трудом столько заработка, поэтому руководителям нужно выписать премию, пару миллионов, а сотрудники потерпят еще год без повышения заработной платы. Все как по методичке правильного капиталиста.

Как думаете, 18 миллиардов долларов это неплохо? А способность приобрести Activision Blizzard за 60 миллиардов? Думаю, очень даже хорошо. Но, финансовый отчет показал, что в этом году сотрудники, работающие полный рабочий день, не будут получать ежегодную надбавку к зарплате. Видимо, прошлые годы с пандемией были более подходящими для увеличения зарплаты, чем 2023 год без всяких болезней и удаленок.

Так, генеральный директор Microsoft Сатья Наделла сказал сотрудникам, что причина отсутствия повышения заработной платы в этом году связана с текущими экономическими проблемами, с которыми компания сталкивается в данный момент. И все равно что прибыль огромная, и компания демонстрирует стремительный рост несмотря на провал в игровой индустрии (Redfall).

По словам директора, высшее руководство компании долго думало над тем, как преподнести такую новость. А как же, ведь очевидно, что само высшее руководство получило надбавки, премии за выпуск Redfall. Компанию нужно срочно подготовить к долгосрочному успеху и росту, иначе прибыль будет маленькая, говорит генеральный директор. Совершенно несвязанная с этим заметка: годовая зарплата Наделлы в настоящее время составляет 55 миллионов долларов после десятипроцентного увеличения в период с 2021 по 2022 год.

Так, только некоторые почасовые должности смогут получить приятное повышение заработной платы, и даже не все сотрудники. Наделла только немного порадовал рабочих, которые двигают компанию к успеху: руководство продолжит инвестировать в бонусы и акции для сотрудников. Как похоже на зарплату бонусами и едой.

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Еще одна несвязанная с этой новостью заметка: компания продолжает борьбу в суде с британским регулятором CMA, нанимает самых лучших юристов для победы, и тратит деньги на рекламные кампании. Думайте сами.