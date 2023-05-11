Мухаррем Индже принял решение отказаться от выборов.

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Один из кандидатов на президентских выборах в Турции Мухаррем Индже принял решение снять свою кандидатуру. Такое решение было принято "ради страны". Также на своем брифинге Индже выразил возмущение дискриминационной кампанией, которую против него развернули. Индже заявил, что не видел такого в политике страны за все свои годы, даже в 2018 году, когда не сумел победить на выборах.

Кандидат не сказал, за кого будет голосовать на этих выборах, но призвал всех голосовать за его партию на выборах в парламент. Теперь в Турции развернется борьба между тремя кандидатами — Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу и лидер националистического альянса Синан Оган. Первый тур выборов состоится уже в воскресенье, 14 мая.

Если судить по опросам, то оппозиция одержит победу в первом туре выиграв Эрдогана на 5%. Так, сейчас Кылычдароглу обладает 49,3% поддержки. Если ситуация не поменяется, то нам остается только ждать второго тура, он назначен на 28 мая. На нем будет решаться судьба всей страны — либо, остается старый политик Эрдоган, к политике которого уже все мы привыкли, и которая не станет рушить мир. Либо победит Кылычдароглу, прозападный политик, который стремится к НАТО и США. Если он победит, то будет решена шведская проблема с вступлением в НАТО, из-за которой сейчас Штаты беспокоятся за выборы в Турции.

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Также важно отметить, что передача голосов третьих кандидатов не повлияет на итоговый результат выборов. В любом случае пройдет второй тур. Если, конечно, в итоге на выборах 14 мая значительного отрыва не наберет оппозиция или Эрдоган, что является фантастическим исходом в нынешних условиях. На втором туре, пока что, выигрывает по опросам, оппозиция, но компания смогла провести опрос только между 3500 человек. Население Турции - 84 миллиона человек. Думаю, результат в таком случае значительно изменится.