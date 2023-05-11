Без таких вложений контрнаступление обречено на провал.

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Издание Bloomberg посчитало, сколько денег нужно получить Украине, точнее на какую сумму ей нужно передать вооружения, чтобы она смогла сражаться с Россией и попытаться захватить территории. Это внушительная сумма в размере 30 миллиардов долларов.

Так, контрнаступление ВСУ может стать успешным только при таких затратах со стороны Запада. С помощью таких поставок Украина сможет сравняться с боевой мощью России в этом конфликте, считает Bloomberg.

Так, чтобы достичь успеха, украинские войска должны будут провести сложную общевойсковую операцию, и все это без преимущества в воздухе, поскольку Запад не готов предоставить авиацию на данном этапе. Издание отмечает, что многие армии в мире не смогут провести такую операцию без должной подготовки.

Так, украинское командование должно будет координировать все войска одновременно. Подготовить систему противовоздушной обороны, боевых инженеров, пехоту и танки для наступления. При этом издание отмечает, что если контрнаступление окажется недостаточно успешным, то Запад откажется от последующих поставок вооружения. А зимой украинскому командованию придется терпеть усиленное давление, которое заставит пойти на мирные переговоры.

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Издание считает, что главные цели контрнаступления — это захват южных территорий, включая Крым. Bloomberg подсчитали, и выяснили, что Украине поставили вооружения на 67 миллиардов долларов начиная с февраля прошлого года. Самые большие поставки вышли в декабре, когда украинское руководство пиарило контрнаступление.