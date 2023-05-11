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Американский полковник: ВСУ получили 600 видов вооружений, больше чем у любой другой армии в мире
При этом Зеленскому все еще мало.
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Спикер Командования армии США в Европе и Африке сделал важное заявление, которое несколько удивляет. Так, Украина уже получила от военных поставок более 600 различных видов вооружения. Это, к слову, больше, чем имеет любая другая армия в мире. Но, при этом украинским властям все мало, и они просят поставить еще больше различных видов вооружения, включая авиацию.

Так, все это разнообразие было предоставлено лишь для одной цели — чтобы контрнаступление ВСУ стало успешным. Правда, что западные СМИ в нем не уверенны, что уже и украинские СМИ такого же мнения.

Важно отметить, что в эту сумму входит не только техника, но и боеприпасы, типа дальнобойных ракет. Список начинается с танков Abrams и доходит до танков Leopard. Правда полковник также подтвердил, что для всей этой техники нужны боеприпасы, особенно если мы говорим про системы ПВО. В этом деле Запад действует медленнее, и поставляет амуницию плавно. Так что, Запад, конечно, поставил 600 видов вооружения, но оснащать его тоже нужно постепенно. Поэтому начав контрнаступление сегодня, Украина рискует потерять большое количество жизней и современной техники. Например, потому что не способна закрыть свое небо.

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Полковник подтвердил, что всё поставленное вооружение уже доставлено и работает. Полковник отметил, что в ближайшие недели появятся новости, которые покажут, как ВСУ использует современную западную технику. Правда, точное количество поставленной техники раскрывать не стали. Известно, что это примерно 1500 бронемашин, 250 танков и куча боеприпасов к ним. Если говорить про системы ПВО, то там размер исчисляется десятками. Правда украинским властям и этого мало, они продолжают требовать поставить ту же авиацию и дальнобойные ракеты.

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#украина #всу #запад #военные поставки
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