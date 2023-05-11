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Регулятор Европейского союза одобрит сделку Microsoft и Activision на следующей неделе
Источники Reuters ожидают положительное решение 15 мая.
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Повторяется история с регулятором CMA, когда инсайдеры говорили, что сделка будет разрешена, а регулятор внезапно сказал совершенно иное, отклонив ее. Так, согласно источникам Reuters уже 15 мая Европейский союз разрешит сделку Microsoft с Activision.

Европейская комиссия официально должна опубликовать большой документ с вердиктом по сделке до 22 мая. Еще раньше, инсайдеры заявляли, что 10-летние обязательства Microsoft перед другими издателями поможет выиграть дело у этого регулятора. Поэтому, сейчас, инсайдеры ожидают, что сделка будет одобрена, да еще и раньше, чем ожидала сама комиссия.

Напомню, что пару месяцев назад компания Microsoft заключила 10-летнее соглашение с Nintendo, Steam, Nvidia и другими компаниями. Microsoft гарантирует, что будет выпускать Call of Duty на других платформах 10 лет, подкрепляя это соглашением. Правда, Sony от него отказалась. Считается, что это поможет Microsoft провести сделку в Европе. И, это также означает, что Microsoft не обязана продолжать выпускать шутер на консолях PlayStation, потому что Sony сама отказалась от соглашения.

Также напомню, что недавно другой регулятор шокировал Microsoft своим отказом. CMA из Великобритании дал негативный ответ по сделке, хотя ожидалось, что регулятор одобрит слияние. Так, регулятор пришел к отказу по сделке из-за того, что Microsoft таким образом повлияет на конкуренцию на рынке облачных игр. Полный разбор ситуации в этой статье.

Microsoft готова обжаловать решение, как и Activision. Совместными усилиями, компании планируют достичь согласия с CMA и разрешить сделку в Великобритании. Считается, что компании могут пойти на уступки. Например, убрать Call of Duty из Game Pass в Великобритании.

Microsoft уже наняла лучшего юриста для этого дела Дэниела Бирда. Он имеет большой опыт в делах больших компаний. Именно он смог победить в суде и отменить штраф в размере 1,1 млрд евро для Intel. Из-за суда процесс слияния несколько задержится, но компания готова продолжать судиться с CMA и FTC одновременно, если в ЕС все пройдет гладко.

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Решение CMA кстати, восприняли негативно даже власти Великобритании. Премьер-министр заявил, что не имеет отношения к решению, тем самым попытавшись сохранить репутацию страны перед Microsoft. А то Microsoft уже хочет уменьшить свои инвестиции, сфокусировавшись на Европейском союзе.

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#microsoft #sony #activision #сделка #европейский союз #регуляторы #reuters
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