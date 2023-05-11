Источники Reuters ожидают положительное решение 15 мая.

реклама

Повторяется история с регулятором CMA, когда инсайдеры говорили, что сделка будет разрешена, а регулятор внезапно сказал совершенно иное, отклонив ее. Так, согласно источникам Reuters уже 15 мая Европейский союз разрешит сделку Microsoft с Activision.

Европейская комиссия официально должна опубликовать большой документ с вердиктом по сделке до 22 мая. Еще раньше, инсайдеры заявляли, что 10-летние обязательства Microsoft перед другими издателями поможет выиграть дело у этого регулятора. Поэтому, сейчас, инсайдеры ожидают, что сделка будет одобрена, да еще и раньше, чем ожидала сама комиссия.

Напомню, что пару месяцев назад компания Microsoft заключила 10-летнее соглашение с Nintendo, Steam, Nvidia и другими компаниями. Microsoft гарантирует, что будет выпускать Call of Duty на других платформах 10 лет, подкрепляя это соглашением. Правда, Sony от него отказалась. Считается, что это поможет Microsoft провести сделку в Европе. И, это также означает, что Microsoft не обязана продолжать выпускать шутер на консолях PlayStation, потому что Sony сама отказалась от соглашения.

Также напомню, что недавно другой регулятор шокировал Microsoft своим отказом. CMA из Великобритании дал негативный ответ по сделке, хотя ожидалось, что регулятор одобрит слияние. Так, регулятор пришел к отказу по сделке из-за того, что Microsoft таким образом повлияет на конкуренцию на рынке облачных игр. Полный разбор ситуации в этой статье.

Microsoft готова обжаловать решение, как и Activision. Совместными усилиями, компании планируют достичь согласия с CMA и разрешить сделку в Великобритании. Считается, что компании могут пойти на уступки. Например, убрать Call of Duty из Game Pass в Великобритании.

Microsoft уже наняла лучшего юриста для этого дела Дэниела Бирда. Он имеет большой опыт в делах больших компаний. Именно он смог победить в суде и отменить штраф в размере 1,1 млрд евро для Intel. Из-за суда процесс слияния несколько задержится, но компания готова продолжать судиться с CMA и FTC одновременно, если в ЕС все пройдет гладко.

рекомендации 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RX 7900XT подешевела на порядок 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде Много <b>4070</b> в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Решение CMA кстати, восприняли негативно даже власти Великобритании. Премьер-министр заявил, что не имеет отношения к решению, тем самым попытавшись сохранить репутацию страны перед Microsoft. А то Microsoft уже хочет уменьшить свои инвестиции, сфокусировавшись на Европейском союзе.