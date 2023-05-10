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Швейцарские власти подсчитали, сколько денежных средств получилось изъять у Центрального банка России. Так, в итоге получилась сумма равная 7,6 млрд евро или 7,4 миллиарда швейцарских франков. При этом, эту сумму могут передать Украине на восстановление, заявляют власти. Эти средства накопились в стране с марта прошлого года, когда власти Швейцарии запретили все операции, которые как-либо связаны с ЦБ РФ. Все активы остались в стране, и так уже находятся там год без движения. Возвращать законные деньги власти конечно не желают.
Важно отметить, что это не все средства, которые удалось получить из-за введенных санкций. Правительство Швейцарии отметило, что сумма выходит гораздо больше, если считать то, что находится в собственности лиц, компаний или организаций, подпадающих под действие санкций.
Также, власти отметили, что внимательно следят за ситуацией с Украиной. Решение о том, стоит ли передавать замороженные активы ради восстановления Украины, будут принимать на основе решения Европейского союза. Обсуждение в ЕС же инициировала Бельгия. Ее власти уже начали изучать механизм, который позволит передать эти средства без нарушения законов. Такое заявление сделали после того, как президент Украины Владимир Зеленский посетил Гаагу.
В той же Бельгии находится около 200 млн евро доходов от российских активов. Но, этого мало, и власти хотят полностью забрать активы, а потом продав их, получив прибыль передать все Украине. Как это возможно совместить с законами, непонятно, но это же Запад, он придумает механизм, как сделать выгоднее для себя. Не исключено, что за эти деньги в будущем власти будут поставлять военную технику на Украину.