Генеральный директор довольно самоуверенный.

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Пока Microsoft борется за Activision Blizzard с регуляторами и Sony, Electronic Arts за этим даже не смотрит. По крайней мере так говорит генеральный директор компании Эндрю Уилсон. Так, компании безразлично, будет ли сделка с Activision у Microsoft успешная, или провалится. По мнению Эндрю EA останется главным издателем игр для консоли Xbox.

При этом отвечать на вопрос, как он относится к сделке он не стал. Он лишь добавил, что его компания остается самым большим партнером Microsoft, и то, что его компания издатель номер один на их платформе. В целом, для EA все равно, как обстоят дела со сделкой. Даже если она провалится, это никоим образом не скажется на их продажах. А вот, теоретически успех, может даже повлияет, ибо приход популярного шутера Call of Duty не маленькое событие.

Также Эндрю добавил, что у компании EA светлое будущее. Компания обладает большим количеством популярных франшиз, и с талантом их разработчиков у компании получится возглавить игровую индустрию. Эндрю действительно считает, что его игры ценятся на рынке, а он является главным конкурентом остальных компаний.

Эндрю также сказал, что в будущем, есть вероятность того, что компанию могут выкупить. Не только EA, конечно, но сделки, огромные сделки будут иметь место в будущем. Activision Blizzard это только начало пути Microsoft в этой сфере. Эндрю также мечтает, чтобы его компания позволила себе проводить такие же сделки, как Microsoft с Activision. Осталось только ресурсы подкопить с донатов Fifa.

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Напомню, что недавно EA показала свои доходы. Получилось так, что FIFA 23 стала самым успешным релизом в истории всей франшизы. А еще, что Star Wars Jedi: Survivor вполне себе успешный тайтл, у которого светлое будущее.