США уже даже не хотят следовать примеру Британии.

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Президент Соединенных Штатов отказался от идеи поставлять дальнобойные ракеты на Украину, несмотря на то, что Великобритания хочет это сделать. Так, недавно стало известно, что Лондон планирует отправить в Киев ракеты с дальностью действия 300 километров. Известная нам ATACMS также имеет дальность действия 300 километров. Еще в прошлом году украинские власти активно просили эту ракету, но США отказывались. Недавно, украинские власти вновь заговорили о возможности поставить ATACMS. Но, Соединенные Штаты вновь отказались от такой идеи, похоже это окончательное решение по данному типу вооружения со стороны США.

Новость о том, что Британия планирует поставить свои дальнобойные ракеты позволила администрации Байдена наконец-то выдохнуть, потому что их репутация спасена, и ракеты тоже остались дома, а не ушли в никуда. Администрация президента отметила, что теперь критикам стоит замолчать, поскольку Украина получит то, что хотела, а Соединенные Штаты останутся при своих ATACMS. По всей видимости Байден никогда и не планировал поставлять это вооружение, а лишь подбадривал украинских властей возможностью это сделать в будущем.

Один из чиновников анонимно сообщил, что политика Штатов по поводу ATACMS не изменилась с момента прошлого года. Так, Штаты готовы поставлять средства ПВО типа Patriot, боеприпасы и старые танки. Но вот истребители или дальнобойные ракеты самим нужны. Тем более там столько секретных технологий, если Россия их перехватит, не поздоровится.

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Есть еще один момент. Анонимно один из политиков Британии сообщил, что Киеву поставили условие, не подчинение грозит плохими последствиями для поставок. Так, дальнобойные ракеты Украина может использовать только на своей территории. Вылетят дальше? Вероятнее всего, прощайте поставки. Так что, желания украинских властей все равно не исполнятся.