В Эстонию они прибыли из Польши.

реклама

Соединенные Штаты перебросили дополнительные истребители пятого поколения F-22 Raptor на эстонскую авиабазу Эмари. Эти истребители были переброшены с польской базы, и есть конкретная цель: сдерживание агрессии России в регионе Балтийского моря.

Отмечу, что в начале апреля эти истребители попали непосредственно из США в Польшу, ибо было необходимо обеспечить безопасность воздуха на восточном фланге НАТО. Альянс начал укреплять свою противовоздушную и противоракетную оборону.

Кстати, не одни Соединенные Штаты перебрасывают в Балтику вооружение. Так, системы ПВО NASAMS недавно прибыли в Литву из Испании, они уже развернуты и готовы к работе. Британия также начала перебрасывать свои дополнительные истребители в этот регион, они осуществляют патрулирование над Балтикой и обеспечивают безопасность региона.

Отмечу, что количество переброшенных истребителей неизвестно. Вероятнее всего, их не больше 12 единиц, ибо больше поставок таких самолетов непосредственно из США в Европу не было.

рекомендации 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RX 7900XT подешевела на порядок 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде Много <b>4070</b> в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Так, эти истребители смогли попасть в Польшу из Виргинии в августе прошлого года. Штаты не мелочились, и сразу перебросили целую эскадрилью. Так, в Польше у них была особая миссия — противодействовать российской авиации и вести огонь в случае российской агрессии против Польши. Разумеется, других тактических полетов или тренировок не было, ибо нужно было хранить ресурсы. Правда в воздух они поднимались довольно часто, чтобы обеспечить безопасность в регионе. В прошлом году в Польшу также были переброшены люди, которые обслуживают технику. Вероятно, персонал был также переброшен в Эстонию вместе с этими истребителями.