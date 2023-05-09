Ну, это пока выборы не прошли, можно не собираться.

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С каждым днем военные поставки на Украину рискуют все больше, поскольку люди и политики устают от безрезультативности. Но, пока что Конгресс США не собирается отменять военные поставки, несмотря на некоторую критику со стороны отдельных республиканцев. Конгресс не будет идти на уступки отдельных членов Республиканской партии, и даже не сократит поставки.

Митч Макконнелл, лидер республиканцев отметил, что его партия имеет достаточную поддержку в Конгрессе, чтобы продолжать военные поставки в том же темпе. По его словам, все руководство в Палате представителей и Сенате в партии республиканцев выступает за победу Украины, и желает продолжать военные поставки.

Митч также призвал президента Соединенных Штатов увеличить объем поставок высокотехнологичного вооружения Украине — это, что-то типа авиации или дальнобойных ракет, которые просит Украина, но которые не дает Запад.

Митч, как и Кевин Маккарти выступает за то, что Соединенные Штаты не могут стоять в стороне, и каким-либо образом обманывать Украину. Эти люди выступают за то, чтобы наращивать производство и поставки вооружения, даже если это влияет на США.

Макконнелл отметил, что рад тому, что сенаторов в США, которые поддерживают идею о сокращении военной поддержки Украины меньшинство. Он назвал это дело исключением, которое никоим образом не влияет на общую политику Штатов. При этом Макконнелл также частенько критикует самого президента Байдена за то, что он медленно наращивает военные поставки. Митч считает, что Соединенные Штаты должны реагировать быстрее и сильнее, поставляя самое новое и эффективное вооружение.

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Правда, чем тогда будут защищаться сами Штаты, и откуда у них столько такого вооружения?