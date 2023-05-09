Если говорить проще — то призвал отказаться от США и Китая, и развиваться самостоятельно.

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Канцлер Германии Олаф Шольц желает, чтобы Европейский союз изменился, а также продолжал расширяться, ибо Европа только в руках самой Европы. Такие слова прозвучали сегодня в Европарламенте.

Шольц рассказал, как видит будущее Европы и Союза. Во-первых, он сказал, что Европа только в руках Европы, и решать судьбу придется именно Союзу. Во-вторых, чем больше будет Союз в Европе, тем Европа будет сильнее, и тем лучше будущее для континента. В-третьих, Европе нужно не уменьшать сотрудничество с другими государствами, а наоборот его увеличивать и открываться другим. Закончил Шольц выступление тем, что сказал, чтобы Европа имела хорошее будущее — необходимо изменить Союз, кардинально его реформировать. В ином случае, какие-нибудь Соединенные Штаты или Китай опередят Европу.

Шольц отметил, что благосостояние европейского континента неотделимо от остального мира. Союз должен начать брать на себя инициативу и ответственность в решении глобальных проблем. Также, Шольц отметил Украину — по его мнению, ее в будущем нужно взять в Европейский союз и помочь восстановить экономику. А еще Шольц призвал Европу дистанцироваться от Китая, ибо он действует плохо на Европу и слаженность.

Также, Шольц отметил, что 11-й пакет санкций не станет последним для России. Он заявил, что партнеры уже на пути к тому, чтобы начать обсуждение нового пакета ограничений. Он назвал это дело постоянной работой, которая не прекратится в ближайшем будущем.

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Кстати, сегодня уже раскрыли все детали 11-го пакета санкций: это запрет на транзит некоторых товаров через Россию и противодействие обходу санкций с помощью третьих стран, а также преследование организаций, которые не хотят следовать санкциям и выполнять требования Европы.