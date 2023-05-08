Видимо, соседям электроэнергия нужнее, чем народу Украины.

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С сегодняшнего дня Украина возобновила экспорт своей электроэнергии в Польшу. Перерыв длился всего восемь дней, ведь экспорт прекратился с 1 мая. Такая информация пришла с платформы Entso-E Transparency Platform, которая показывает состояние энергосети Европы. Так, причиной отсутствия экспорта Укрэнерго назвала отсутствием потребности в самой Польше.

Отмечу, что с 11 апреля Украина продолжила экспорт своей энергии в Молдову. Собственно через день получилось возобновить экспорт в Польшу, а еще через неделю и в Словакию. Все это происходит в рамках процесса возобновления экспорта электроэнергии в ЕС. Причиной такого решения является профицит мощности в самой Украине, об этом говорит министр энергетики Украины.

Правда при этом Укрэнерго также заявляет, что летом возможен дефицит электроэнергии. То есть они собираются возобновить экспорт, а жителям говорят, что возможен дефицит, и летом, возможно, необходимо придется вновь потерпеть отключения света. Логикой такие действия объяснить довольно трудно.

Обычно, летом наоборот сильный профицит электроэнергии. Но, такая ситуация маловероятна на Украине, поскольку большая часть энергетической инфраструктуры повреждена. Перед новым зимним периодом руководство будет выводить большое количество блоков, и ремонтировать их, что приведет к дефициту энергии во множестве регионов Украины. Укрэнерго также заявляет, что это лето станет самым сложным для тех, кто собирается ремонтировать энергетическую систему страны.

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По статистике, сейчас повреждено около 60% энергетической инфраструктуры Украины. Как при таких повреждениях они собираются экспортировать энергию в Европейский союз - вопрос. Руководство Укрэнерго также заявило, что при больших повреждениях, даже импорт не сможет помочь, и будут серьезные отключения.