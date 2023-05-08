Таким образом хакеры привлекают внимание общественности к неэффективной системе образования.

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Пока многие люди просто говорят, что система не работает, и ждут, когда чиновники пожелают ее изменить, хакеры активно действуют, по крайней мере в Румынии. Неизвестные положили сайт министерства образования страны, и выложили на нем официальное объявление, где призвали учеников бросить обучение в школе, потому что сама система неэффективна. Так сказать, призвали учеников сохранить время для более важных вещей, нежели школьные уроки, которые только его забирают.

Сайт был взломан сегодня ночью, тогда же и появилось сообщение от хакеров. Так получилось, что они взломали сайт не с целью навредить людям, а с целью изменить систему. Так, по мнению взломщиков, система образования Румынии не предлагает ничего полезного ученикам, только заваливает ненужной информацией и отбирает ценное время, которое можно было бы потратить на реальное обучение. Также они отметили, что трудно ждать чего-то от учителей, которые соглашаются работать за копейки в токсичной среде, ибо она демонстрирует их уровень интеллекта.

Хакеры в конце призвали учеников бросать школу, и потратить время на самостоятельное обучение через интернет. Хакеры сказали, что за те 10 лет, которые тратите вы и учителя, вы можете обучиться в разы большему бесплатно дома на YouTube. Власти пытаются убедить, что не иметь высшего образования – это значит быть глупым и получать низкую зарплату, но вы будете глупыми, если послушаете их, закончили объявление хакеры и предложили перевести деньги на BTC-кошелек.

На данный момент сайт edu.ro по-прежнему недоступен. В министерстве сообщили, что специалисты уже выясняют, где было слабое место в безопасности сайта. Также, уже устраняют нанесенный ущерб сайту. Важно отметить, что конфиденциальную информацию хакеры не забирали. Ее в принципе на сайте не было, поэтому и брать нечего. Но подумать о безопасности стоит, ведь если бы она была — ее бы забрали.

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Считается, что за атакой стоят те же хакеры, которые в прошлом успешно атаковали сайт молдавских коммунистов. Просто, там был такой же дизайн объявления, и это были Румыны.