Ожидается, что в этом пакете будут применены ограничения на транзит товаров.

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Стало известно, что Европейская комиссия уже передала свои предложения странам Союза на прошлой неделе, которые касаются 11-го пакета санкций против России. Соответствующее заявление сделал представитель Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе. Правда, представитель ничего не сказал, что именно предложил странам изменить в 11-м пакете.

Так, по словам представителя, уже 10 мая начнется обсуждение нового пакета санкций против РФ. Новый пакет по словам представителя комиссии будет проверять эффективность санкций, и блокировать возможность их обхода через другие страны. Так, участники Союза хотят проверить, не обходит ли Россия санкции, и какой импорт получает из других стран.

Ожидается, что в этом 11-м пакете санкций Европейский союз применит ограничения на транзит товаров через Россию. Недавно об этом писали СМИ в новостях, якобы Союз уже обсуждал данную возможность и принял положительное решение. Запрет будет касаться большинства товаров технологического и военного сектора. Без ограничений точно останется сфера продовольствия и лекарств. МИД Польши передал информацию, что новый пакет санкций желают утвердить к концу текущего месяца. Также, по информации СМИ, Союз может применить новые ограничения против российской и белорусской древесины, рыбы и морепродуктов. Все дело в том, что с таким требованием недавно обратилась Верховная рада. Вероятно, этот вопрос будут обсуждать 10 мая.

Также имеется информация, что Европейский союз будет обсуждать механизм, который будет ограничивать страны, которые помогают России обходить санкции. Союз таким образом хочет обрезать все возможные торговые каналы России, хотя, сам их частенько использует, когда это выгодно.

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Известно, что значительные ограничения будут направлены также на сферу автомобилей и грузовиков. Усложнят и проезд автоприцепов через границу.