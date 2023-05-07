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Gameloft решила отойти от производства мобильных игр... Как минимум временно. Сейчас компания делает упор на разработку игр для ПК, хотя все они очень похожи на мобильные... Например, механиками и интерфейсом. Да, и сама задумка как таковая идеально подходит под мобильные устройства. Так, недавно в релиз вышла Disney Speedstorm - гоночная игра на картах с усилениями, в которой имеются чертежи, различные персонажи и задел под огромную донат-составляющую в будущем, когда игра перейдет в стадию Free-to-Play (конец года).
Так, мы также знали про некую игру Gangstar: New York - продолжение известной франшизы, которая ориентирована на мобильные устройства. В прошлом году прошел первый альфа-тест, и разработчики надолго забыли про сообщество. Но вот после релиза Speedstorm они проснулись, и показали игрокам новую версию игры. На самом деле, больших изменений нет, хотя, я не могу узнать, какая оптимизация была в прошлом году. Сейчас — она, в целом, неплохая, но еще требует доработки. У многих людей игра плохо работает и тормозит, или это просто мне повезло встретить таких игроков.
PlayTest предназначен для проверки нового режима - королевской битвы. Каждая игра это 20-минутный матч, в котором вам необходимо собрать как можно больше денег, и победить остальных игроков (возрождения включены, но смерть уносит половину денег). Тестирование продлится до 17 мая, и до этого числа можно попытаться выиграть призы:
- Собрав больше всех денег в матчах и скинув подтверждение в Discord можно получить карту Steam на 50 евро и выбрать название улицы в игре на свое усмотрение;
- 2 место получит карту на 50 евро;
- 3 место получит карту на 20 евро;
За примерно год разработчики добавили немного активностей в матчи, и обновили доступное вооружение. В целом, игра далека от релиза если говорить про наполнение контентом. В плане функционала и оптимизации — игра, в целом, готова к релизу, или же к мягкому релизу. Правда, разработчики до сих пор ничего не говорят про мобильные устройства.
Ранее Gameloft говорила, что готовит эту игру для Android и iOS, но сейчас на эту тему молчит. Недавно закрылась студия в Будапеште, и генеральный директор сказал, что хочет сфокусироваться на ПК-проектах. Возможно, разработку для мобильных устройств прекратили, но интерфейс похож на Android игру.
А вот системные требования:
- Минимум: Intel Core i5-8400, 12 GB RAM, Nvidia GTX 1060 (6GB);
- Рекомендуемые: Intel Core i7 4790, 16 GB RAM, Nvidia GeForce RTX 2060;