Всего в партии 16 радаров производства RADA Electronic Industries.

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Первые радары производства израильской компании RADA Electronic Industries для системы предотвращения ракетного нападения уже приехали в Украину. Партия состоит из 16 радаров, такую информацию передает Israel Defense. Получатель сообщил, что финансировала поставки — Литва. Всего на Украину прибыло 3 радара из запланированных 16.

Так, Израиль взял на себя обязательство поставить эти радары в качестве гуманитарной меры защиты от ракетных атак. Эти радары имеют систему обнаружения Red Alert, она автоматически оповещает людей в зоне угрозы ракетной атаки об опасности. Предупреждение можно получить как по телефону, так и с помощью звукового сигнала. Данные радары предназначены для того, чтобы предупредить властей и жителей об атаке ракетой или самолетом. По идее радар может предсказать место удара и приблизительное время. Эти же радары использует и армия Израиля, и они эффективно помогают защищаться во время ракетных атак по стране.

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Важно отметить, что МО Израиля не пишет о передаче данных радаров, а молчит. Издание упомянуло, что страна отказалась от поставок наступательного вооружения, и готова передать только то, что предназначено для обороны.