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Президент Чехии посоветовал Западу забыть о полной победе над Россией
А еще, у Украины остался только один шанс с их "контрнаступлением".
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Президент Чехии Петр Павел высказался на тему украинского конфликта в Лондоне на коронации Чарльза III. Так, президент считает, что Запад должен быть готов к тому, что победить Россию не получится, поскольку сил банально на такое не хватит. Максимум, что может получить Запад по мнению президента Чехии — это частичная победа, и то при больших тратах ресурсов.

Так, президент сказал, что для частичной победы Украины Западу придется значительно раскошелиться и далее поставлять вооружение и боеприпасы. Президент считает, что поддержку прекращать нельзя, но и ожидать чудесной победы не стоит. Ситуация может быстро поменяться, особенно сильно на это влияют боеприпасы, которых у Украины все меньше.

По словам президента, даже Киев понимает, что Россия — сильна, и просто так добиться своих целей не получится. Так, президент сказал, что Россия обладает большой живой силой, значительным количеством боеприпасов, артиллерией и авиацией, и техники еще очень и очень много.

Президент Чехии также высказался насчет обороны России. Так, он оценил ее по достоинству. Он сказал, что Украине будет очень сложно прорываться в случае контрнаступления. Взять тот же Крым полностью — это только в мечтах во сне. Тем более, не забываем, что оборона — легче, чем атака, и зачастую наступление уносит в раза четыре больше жизней.

Атаковать такого врага, как Россия, будет трудно, и застать врасплох во второй раз их не получится — Петр.

Президент Чехии также отметил, что Украина сильно нуждается в боеприпасах. Последнее самое важное требование на встрече Зеленского с партнерами — были именно боеприпасы. Не авиация и не танки, а самый важный ресурс, который тратится очень быстро.

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Петр также сказал, что у Украины есть только один шанс на успешное наступление. Одна ошибка - и все кончено. Так что, он сказал, что спешить с "контрнаступлением" не стоит.

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#сша #украина #нато #запад #чехия
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