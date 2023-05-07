реклама
Президент Чехии Петр Павел высказался на тему украинского конфликта в Лондоне на коронации Чарльза III. Так, президент считает, что Запад должен быть готов к тому, что победить Россию не получится, поскольку сил банально на такое не хватит. Максимум, что может получить Запад по мнению президента Чехии — это частичная победа, и то при больших тратах ресурсов.
Так, президент сказал, что для частичной победы Украины Западу придется значительно раскошелиться и далее поставлять вооружение и боеприпасы. Президент считает, что поддержку прекращать нельзя, но и ожидать чудесной победы не стоит. Ситуация может быстро поменяться, особенно сильно на это влияют боеприпасы, которых у Украины все меньше.
По словам президента, даже Киев понимает, что Россия — сильна, и просто так добиться своих целей не получится. Так, президент сказал, что Россия обладает большой живой силой, значительным количеством боеприпасов, артиллерией и авиацией, и техники еще очень и очень много.
Президент Чехии также высказался насчет обороны России. Так, он оценил ее по достоинству. Он сказал, что Украине будет очень сложно прорываться в случае контрнаступления. Взять тот же Крым полностью — это только в мечтах во сне. Тем более, не забываем, что оборона — легче, чем атака, и зачастую наступление уносит в раза четыре больше жизней.
Атаковать такого врага, как Россия, будет трудно, и застать врасплох во второй раз их не получится — Петр.
Президент Чехии также отметил, что Украина сильно нуждается в боеприпасах. Последнее самое важное требование на встрече Зеленского с партнерами — были именно боеприпасы. Не авиация и не танки, а самый важный ресурс, который тратится очень быстро.
Петр также сказал, что у Украины есть только один шанс на успешное наступление. Одна ошибка - и все кончено. Так что, он сказал, что спешить с "контрнаступлением" не стоит.