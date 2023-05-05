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В Берлине на 9 мая запретили демонстрировать российские и украинские флаги
Полиция не желает, чтобы в праздник были конфликты.
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Полиция Берлина решила запретить демонстрацию российских и украинских флагов вблизи советских мемориалов на День Победы 8 и 9 мая. Полиция желает исключить возможность конфликтов на почве праздника - а они, точно будут, ведь украинские беженцы категорически против праздника. Об этом написало издание Berliner Morgenpost.

Поскольку в Европе хотят отметить праздник спокойно без конфликтов и обеспечить достойное чествование памяти погибших воинов, запрещено приносить с собой флаги Украины и России. Также возле мемориалов запрещено включать военные песни и марши — они тоже могут привести к конфликту. Также запрещено использовать различные лозунги, которые каким-либо образом относятся к ситуации на Украине.

Важно отметить, что такой запрет на праздник не первый раз для Германии. В прошлом году запрет также распространялся на флаги и лозунги, и это вызвало много критики с украинской стороны. Особенно сильно это не понравилось послу Мельнику. Вроде, имели место словесные конфликты с беженцами из Украины.

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Полиция говорит, что украинский конфликт не должен помешать нормально отметить данный праздник. Властям и так хватает протестов, нужно хоть иногда дать передохнуть. Отмечу, что запрет распространяется лишь на обычный народ. Дипломаты и ветераны войны смогут делать все, что пожелается близь мемориалов, их штрафовать не будут. Не удивлюсь, если на этой почве также возникнет конфликт, или даже драки.

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#россия #украина #германия #берлин #беженцы #беженцы в европе #9 мая #день победы
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