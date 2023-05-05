У ЧВК осталось мало припасов, и атаковать становится проблематично.

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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обратился непосредственно к Министерству обороны Российской Федерации, и сообщил, что собирается вывести свои войска из Бахмута 10 мая передав позиции регулярной армии. Заявление было опубликовано на официальном канале Telegram.

На данный момент штурм новых позиций в городе невозможен, поскольку у ЧВК осталось мало припасов, и их нужно пополнять. Атака без должной подготовки — это буквально шаг навстречу быстрой смерти. В сообщении говорится, что войска "Вагнер" с марта прошлого года ведут бои и успешно выполняют поставленные задачи. Так, самая известная операция ЧВК — это бои за Бахмут, которые стали одними из самых истощительных для ВСУ и ЧВК.

Так, на самом деле ресурсы у солдат кончились еще в апреле, и войска продолжали штурм города с неполной комплектацией, что определенно плохо влияет на эффективность. Пригожин также отметил, что знает о проблеме с комплектацией ВС РФ. Тем не менее он готов продолжать удерживать позиции вплоть до 10 мая, как бы показав силу на праздник 9 мая.

По словам Пригожина, у ЧВК серьезный дефицит боеприпасов, примерно 90%. Если они полностью истощаться, то солдаты будут обречены на гибель. Пригожин заявил, что после того, как солдаты восстановятся и укомплектуются, ЧВК сможет вновь прийти на помощь.

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На данный момент МО РФ уже получило сообщение и ознакомилось с ним. Но пока что комментариев нет. Лишние слова могут навредить ЧВК в Бахмуте.