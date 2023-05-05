Даже самая новая техника может преподнести сюрприз.

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Вчера вечером в столице Украины Киеве обнаружили в небе беспилотник турецкого производства "Bayraktar". Как оказалось, это был украинский БПЛА, над которым потерял управление оператор. БПЛА стал буквально неконтролируемым, и мог упасть на любое здание в городе.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что цель была успешно сбита мобильной огневой группой. Почему оператор потерял контроль над дроном - неясно. Воздушные силы Украины предполагают, что проблема возникла из-за технической неисправности дрона. Настоящая причина будет раскрыта в будущем, ибо сейчас дело расследуется. Как сообщает руководство, пострадавших и разрушений после падения дрона нет. Командование сказало, что такое может случиться с техникой, и за это не несет вину оператор.

Как мы видим, даже самая современная техника может привести к негативным последствиям. После таких событий, мне кажется, Соединенные Штаты передумают передавать самолеты F-16, а то еще и их разобьют... Что тогда делать?

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У Украины и так проблемы с боеприпасами для ПВО, а тут приходится перед контрнаступлением тратить остатки. Мне кажется, или с такими результатами ПВО истощится через несколько дней после начала наступления, открыв все украинское небо для авиации.