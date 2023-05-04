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Украина потеряла 143 миллиона долларов из-за ограничений импорта сельхозпродукции в Польшу
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Недавно Польша официально запретила импортировать украинские сельскохозяйственные товары. И это ударило по кошельку Украины, поскольку за месяц бюджет из-за этого решения опустел на 143 миллиона долларов. Об этом заявил непосредственно заместитель министра экономики Тарас Качка на Брюссельском экономическом форуме. Информация также успешно подтверждена изданием Bloomberg.

Заместитель отметил, что Еврокомиссии теперь придется выплачивать компенсацию в виде денежных средств "ни за что". Качка считает, что протесты были блефом фермеров, и что ничего бы не случилось, если Польша отказалась от выполнения требований.

Напомню, что в апреле Польша и другие соседи Украины ввели ограничения на экспорт сельхоз продукции. Причиной было падение цен на рынке, что нанесло значительный ущерб фермерам непосредственно Восточной Европы. Важно отметить, что при этом Еврокомиссия отнеслась к запрету негативно, но разгребать все проблемы будет опять она.

Украинские власти не раз заявляли, что запрет не имеет юридических и других оснований, поэтому его нужно отменить как можно скорее. Новое решение Еврокомиссии несколько облегчает ситуацию, сказал Качка. Но, ситуация все еще не решена полностью.

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Европа пока что не может себе позволить снять запрет, но несколько смягчить — нет проблем. Сейчас ограничения коснулись лишь пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Вероятно, такое ограничение будет действовать еще долго, пока не получится полностью стабилизировать рынок и помочь своим фермерам. Это будет приносить значительный ущерб экономике Украины, но Европа не сможет помочь. Разве что, кредит, но и это под вопросом.

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#украина #санкции #польша #импорт
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