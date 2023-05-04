Решение вступает в силу 8 мая.

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Начиная с 8 мая, на Казахстанских железных дорогах введут запрет на перевозку нефтепродуктов в порт Тамань. Такую информацию передает издание Reuters. Каковы настоящие причины такого запрета — неясно. Осуществляющие перевозку лишь получили соответсвующее сообщение, которое обязует подчиниться.

Отмечу, что российские железные дороги также ограничили перевозку грузов в порт Тамань. Это произошло из-за возгорания топливного склада, и во избежание негативных последствий решено приостановить перевозку.

Так, Таманский нефтеперевалочный узел способен переваливать 20 млн тонн сырой нефти в год. По итогам прошлого года было перевезено около 7,3 миллиона тонн нефтепродуктов из России, Казахстана и Кыргызстана. В первом квартале удалось повысить экспорт на 15% по сравнению с прошлым годом, но эти события могут несколько замедлить рост.

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Экспорт Казахстана через Тамань в прошлом году составил более 1 млн тонн мазута, около 230 тысяч тонн СУГ и около 74 тысяч тонн вакуумного газойля. При этом трейдеры сообщают, что порт продолжает свою работу несмотря на угрозы и ограничения. В любом случае до 8 мая никаких серьезных изменений не будет. Сообщается, что на подходах к порту большая пробка из вагонов, но у руководителей есть надежда, что все разрешится к 8 числу и ситуация стабилизируется, а запрет вовсе снимут из-за ненадобности.