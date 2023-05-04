Такой оптимизм у него, пока он находится в Нидерландах.

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Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что контрнаступление будет успешным, несмотря ни на что. По его словам вся страна, руководители и солдаты готовятся к наступлению, и ожидают финальной команды. У руководителей нет вариантов, которые указали бы на возможный провал операции. А, это смело, не разработать план, на случай если операция провалится, а ведь в нее все меньше верят даже Западные СМИ.

Мы верим в успех нашего контрнаступления. Мы делаем максимум. Не только наши военные, но и общество, наши заводы, наши предприниматели — все думают, как усилить нашу армию ежедневно. - Зеленский на саммите в Нидерландах.

Как сказал Зеленский, у него и руководителей есть лишь одна единственная цель — победить, без возможности проиграть. То бишь руководители готовы только к одному варианту развития событий. А если что-то пойдет не по плану, то... Западные СМИ окажутся абсолютно правы. Также, Зеленский намекнул, что ожидает от партнеров новых поставок, включая авиацию и боеприпасы для ПВО.

Также Зеленский решил подбодрить народ Украины своим словом, сказав, что ему действительно больно покидать свою страну в это время. Ну а что, не говорить же, что ему там хорошо и безопасно, пока остальных держат и не выпускают. Зеленский не желает "демотивировать" солдат и общество, поэтому уезжает на короткий срок. Такое заявление, мне кажется, лишь только усугубит положение Зеленского в сознании тех, кто хочет уехать из страны.

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И также президент добавил, что говорить об успехе — плохо, когда теряешь людей, и не малое количество, а огромное. При этом Пригожин считает, что контрнаступление Украины уже началось, ибо вооруженные силы Украины активизировались и начали действовать активнее. Может быть это попытка неожиданного удара, или обман, или вовсе какой-нибудь хитрый план.