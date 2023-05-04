Если все бывшие колонии потребуют репарации — то, бывшие империи получат заслуженное наказание.

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Вот пару сотен лет назад Великобритания была великой империей, имела большие колонии по всему миру, торговала рабами и закупала ресурсы по самым смешным ценам. Определенно, за это нужно ответить, но бывшая империя этого не сделала. И, бывшие колонии решили наверстать упущенное сегодня. Так "первый звонок" проведет Ямайка.

Министр юстиции Марлен Форте заявила, что короне стоит принести извинения народу Ямайки, а также возместить нанесенный ущерб за годы колониализма репарациями. Она также задалась вопросом, почему бы не принести полные извинения за те времена? Наверняка потому что понимают, что им придется отдать все богатства, которые добывались таким "демократическим" методом. Хотя, с того момента прошло много времени, но и корона нанесла огромный ущерб всем своим колониям по всему миру. Если посчитать, кто стал успешным после независимости — таких единицы, и они выкарабкивались самостоятельно без помощи бывших владельцев.

В следующем году Ямайка должна стать республикой, и планирует отказаться от признания короля Великобритании Карла lll. Все решится по итогам референдума в стране, там же будут вносить изменения в конституцию. Так сказать, страна идет к полной независимости и улучшению жизни.

Марлен Форте заявила, что король из Британии является чужим для народа Ямайки. Он ничем не помогает и ничем не связан с этими людьми, а его должны признавать и чтить? Наверное, за весь тот вред, который принесла его семья.

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Напомню, что юридически Ямайка — независимое государство с 6 августа 1962 года. Однако формально главой остался король Великобритании — сейчас это Карл III. Он управляет страной и ее вооруженными силами. Изменить положение дел в стране не может даже избранный народом премьер-министр, поскольку конституция 1962 года гласит, что король обладает полной властью над королевством даже в отсутствии его на острове.